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日本K-Car大熱爆紅 Honda N-Van大升級 加入更多行車安全輔助設備

汽車
更新時間：11:30 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:30 2026-03-26 HKT

日本K-Car在港亦相當受歡迎，當中Honda N Box亦經常在街上見到。近日，廠方公布同系的N-Van資訊，這款車身體積細小，配備兩側趟門及揭背尾門，車廂座椅可自由滑動配合個人需要。

N-Van保持原有元素 追加前方停車感應及碰撞後煞車系統等設備

廠方表示，新車除原有的元素外，將會加入更多的駕駛行車安全輔助設備，例如前方停車感應及碰撞後煞車系統、Honda Sensing等設備。

N-Van定位為多功能現玩樂型車，適合二人出外活動，如露營或車中泊等，車系提供多個型號，分別為G、L、Fun、Turbo Fun Nature Style等，小改款後全線車廂均配上7吋中控台螢幕及USB-C充電口。

動力方面，配上一台658c.c.自然吸氣或渦輪增壓版本，馬力為64hp及10.6kgm扭力，另亦提供前驅或四驅選擇，配以CVT或六速手波箱，現時在日本的售價為日圓1,498,200，折合約港幣73,000（未連稅）。

這一類K-Car體積雖小，但空間實用，而且設備齊全，對於不想因充電而煩惱，但又怕大容積引擎耗油量高的話，這一類K-Car確實非常吸引。

 

延伸閱讀：逆綫行車屢次發生 5大原因拆解究竟發生了什麼事？

 

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