Porsche Cayenne S Electric香港發售 400kW 0至100 km/h僅 3.8 秒售價$1,998,000起

Porsche Cayenne Electric推出以來廣受市場歡迎，近日廠方推出車系第三位成員Cayenne S Electric！

Cayenne S Electric 綜合WLTP續航里程最高達653km 從 10%充電至 80%只需16分鐘

Cayenne S Electric配備總能量達 113 kW的高壓電池，驅動系統在前後軸各配置一個永磁同步馬達，系統可輸出達400kW相等於544ps馬力，啟動起跑控制後可達 490kW (666ps)，由 0至100 km/h加速亦僅需 3.8 秒，最高速度可達 250km/h。綜合WLTP續航里程最高可達 653 km。與現有另外兩款 Cayenne Electric 車型一樣，Cayenne S Electric 配備在合適的快速充電站以最高 400 kW2 進行充電，只需 16 分鐘即將充電狀態 (SoC) 從 10% 充至 80%。

車身設計方面，配以 Volcano Grey Metallic 配色的專屬前後泵把，配合車身同色噴漆的飾件和擾流板，而 20 吋 Cayenne S Aero 輪圈則進一步突顯車型的動感姿態。另外，客人可選配多項以往只供Turbo型號使用的高級配備，包括保時捷扭力分導升級系統 (PTV Plus)， 進一步提升操控精準度與行駛動態表現。頂級的 Porsche Active Ride主動懸載系統幾乎可完全抵銷車身運晃動，確保卓越的行車穩定性。全新Cayenne S Electric售價由$1,998,000起。

