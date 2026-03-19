寶馬BMW發表新世代i3電動車｜第二款800V Neue Klasse平台純電動車型 雙馬達四驅i3 50 xDrive全球首發

代號NA0的新世代寶馬（BMW）i3按廠方預定，在香港時間3月18日傍晚對外全球首發。除了是採用全新800V Neue Klasse平台打造的第二款電動車，也是歷來首款純電3系房車。雙馬達四驅i3 50 xDrive擔當開路先鋒，擁有469hp馬力和645Nm扭力，WLTP續航力高達900km，兼且支援DC 400kW直流快充。首批新車今年8月投產，秋季開始交付。文：sammy、圖：BMW

全新i3是BMW 3 Series的純電版本，嚴格上可視為第8代接捧新車型。剛發表的純電動新i3，完全有別於2013年面世的初代i3電動揭背小車，它與iX3同建於800V Neue Klasse專屬電驅平台上，標誌車系發展邁進另一新里程。然而，汽油版3系未來仍會推陳出新，純粹底盤架構截然不同。

寶馬BMW發表新世代i3電動車：未來科技型態吸睛 革新BMW Panoramic iDrive座艙

全新i3的長闊高尺碼依次是4,760 x 1,865 x 1,480mm，軸距2,897mm，前後軸輪距分別為1,606mm和1,614mm。車體以2.5-box design理念勾畫，涵蓋「長軸距、短尾箱」表徵，貫徹3系運動型房車的sporty sedan基因。概念科技造型充滿未來感，雙腎面罩與頭燈組連成一體，並可選配Iconic Glow發光燈飾。L型LED尾燈為半貫穿款式，前後廠徽同以「凹下」手法演繹，設計首尾呼應。車側方面，配備隱藏式車門把手，C柱的Hofmeister Kink折角倍顯侵略性。新車提供11種車身顏色選擇，包括全新專屬M Le Castellet Blue，兼且可額外加裝M Sport package，包括黑飾擾流套件、藍色制動器和21吋M輪圈。

車廂佈局近似iX3，亮點是導入以BMW Operating System X作支援的最新BMW Panoramic iDrive系統，減少實體操作鍵，刪除了數碼儀錶板，改由橫跨整個擋風玻璃底部的全景顯示屏、17.9吋觸控中央屏幕及3D投射錶板取代。當中，BMW Operating System X具備更快速的OTA遠端自動升級效能，連繫AI智慧語音助理及聲紋辨識功能，全面提升駕乘體驗。另外，寬敞車廂搭配全新剪裁座椅，有助提升駕乘舒適度，而新款多功能軚環則融合了觸覺技術，按下會以振動回饋。

寶馬BMW發表新世代i3電動車：WLTP續航里程900km告別焦慮 DC 400kW極速快充

寶馬BMW發表新世代i3電動車：受惠800V電驅平台和第6代eDrive技術，i3 50 xDrive可釋出469hp澎湃馬力與645Nm強勁扭力。

寶馬BMW發表新世代i3電動車：WLTP模式續航里程高達900km，更勝iX3的805km。

寶馬BMW發表新世代i3電動車：新車支援DC 400kW直流快充，21分鐘可補充10%至80%電量，充電10分鐘足夠駕駛400km。

寶馬未有確實披露圓柱鋰電池的容量，但受惠800V Neue Klasse電驅平台和搭載第6代eDrive技術，雙馬達四驅i3 50 xDrive可釋出469hp澎湃馬力與645Nm強勁扭力。WLTP模式續航里程高達900km，更勝iX3的805km。另一驚喜是新車支援DC 400kW直流快速充電，21分鐘可為電池補充10%至80%電量，充電10分鐘足夠駕駛400km，無懼里程焦慮。再者，全新i3還配備名為「Heart of Joy」與連繫Dynamic Performance Control的革新動態控制系統，其運算速度較過往快上10倍，可即時整合動力、轉向、煞車及動能回收，結合全新五連桿後懸掛，大幅提升行車穩定性與駕駛樂趣。

BMW i3 50 xDrive規格

傳動：圓柱鋰電池 + 前後馬達四驅

馬力 / 扭力：469hp / 645Nm

續航力：900km(WLTP)

尺碼：4,760 x 1,865 x 1,480mm