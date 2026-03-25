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保時捷Porsche發表2035戰略藍圖│去年業績大倒退 新CEO宣布重大改革 擴展產品陣容 實現精簡、高效、高回報效益

汽車
更新時間：10:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-25 HKT

Porsche早前在德國斯圖加特舉行的2026年度新聞發佈會上，新任全球執行董事會主席Michael Leiters博士發表未來集團的策略方針，他稱將視目前的挑戰為機遇，會果斷出擊。同時更全面檢視目前情況，讓公司運作更精簡、反應更迅捷，讓產品更具吸引力。

Porsche新任主席發表「2035戰略」初步藍圖

Porsche新任全球執行董事會主席Michael Leiters博士（左）發表未來集團的策略方針。
Porsche新任全球執行董事會主席Michael Leiters博士（左）發表未來集團的策略方針。
Porsche新任全球執行董事會主席Michael Leiters博士已勾畫出「2035戰略」的初步藍圖。
Porsche新任全球執行董事會主席Michael Leiters博士已勾畫出「2035戰略」的初步藍圖。
Porsche新任全球執行董事會主席Michael Leiters博士發表，將全面檢視目前情況，讓公司運作更精簡、反應更迅捷，讓產品更具吸引力。
Porsche新任全球執行董事會主席Michael Leiters博士發表，將全面檢視目前情況，讓公司運作更精簡、反應更迅捷，讓產品更具吸引力。
2025年Porsche營業收入為362.7 億歐元(2024年為400.8億歐元)。
2025年Porsche營業收入為362.7 億歐元(2024年為400.8億歐元)。

他續稱，Porsche是優秀跑車的象徵，而自今年1月上任以來，他已勾畫出「2035戰略」的初步藍圖，並正在考慮擴展旗下產品陣容，務求在更高利潤的市場範疇中實現增長。從雙門跑車到Cayenne，品牌正研發超越現有產品的車型和車款。他補充，透過「2035戰略」，品牌將為未來奠定穩固的基礎，實現持續強勁的現金流及卓越的業績。
2025年，集團營業收入為362.7 億歐元(2024年為400.8億歐元)，同比下降9.5%；銷售回報率從高位降至1.1%。集團銷售利潤從56.4 億歐元降至4.13億歐元，下降達93%，原因包括約39億歐元的特殊支出，支出主要來自產品戰略及公司規模調整、電池相關業務的額外費用以及美國關稅的影響。去年保時捷全球交付279,449輛新車，同比下跌10.1%；中國市場佔41,938輛，下跌26%。

延伸閱讀：香港汽車文化節HK Autofest 2026 車壇盛事 門票搶購已開始

 

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