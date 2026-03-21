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逆綫行車屢次發生 5大原因拆解究竟發生了什麼事？

汽車
更新時間：12:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-21 HKT

逆綫行車成潮流？（Samuel）

駕駛違例在道路上每天都發生，但近年逆綫行車好像成為了「潮流」！車友聚會間，大家都在討論經典的逆綫案例，最多人談論的當然是某議員的案件，結果被罰款及停牌；而早前亦「T車」不知何故，逆綫車頭「隊」住巴士，另外亦有的士在中九龍幹綫逆綫而行，對於這類人的行為，大家都感到匪夷所思。

右軚左駕入錯綫逆綫機會理應最低？

駕駛違例在道路上每天都發生，但近年逆綫行車好像成為了「潮流」
駕駛違例在道路上每天都發生，但近年逆綫行車好像成為了「潮流」
最多人談論的當然是某議員的案件，結果被罰款及停牌
最多人談論的當然是某議員的案件，結果被罰款及停牌
對於這類人的行為，大家都感到匪夷所思。
對於這類人的行為，大家都感到匪夷所思。

首先，香港一直採用右軚左駕，即左上右落的概念，百多年來都沒有變過。開的士的車友稱，最莫名其妙是行家每天都在路上開車，入錯綫逆綫而行的機會理應最低；另一位開中港車的車友稱，有時來回兩地，面對左右駕駛的改變，思路要非常清晰，只要一不集中腦筋不清醒或在思考事情時，很容易便會入錯綫。

手腳不協調／方向感不明不應考車牌？

另一位作為教車師傅的車友稱，近年來考車牌的年輕人中，不乏方向感不明或手腳不協調人士，其他車友即時質疑教車師傅，為何明知學生有問題，仍讓這類人去考牌？那明知有錢賺也不賺嗎？聽落又有道理，教車師傅是負責教車，負責評核的是考牌官喎！教車師傅稱，近年考車的年輕人對駕駛都有「相當經驗」，經驗是來自虛擬遊戲世界，打機打得多以為自己識開車，但坐上真車卻手忙腳亂，睇錯交通燈入錯綫的情況經常發生。當然，另一位車友稱，逆綫行駛的常客中，內地到港駕駛者又怎少得？這批人很大機會是不熟路，又或是不習慣香港的道路空間較內地狹窄有關，所以看似最值得體諒。但說到底，逆綫行車不是體諒與否的問題，而是違法及可能引發交通意外，甚至有人受傷死亡，今時今日在路上，大家還是打醒十二分精神吧！

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