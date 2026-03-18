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新版四驅車SUV越野路華Land Rover Defender 110 P425本地首試│V8引擎7座豪華越野車 定價162.8萬起 原廠Overland Pack套件添型格

汽車
更新時間：20:34 2026-03-18 HKT
發佈時間：20:34 2026-03-18 HKT

英國越野路華Land Rover香港代理上星期在銅鑼灣告士打道旗艦店，發表2026年新改良版Defender車系，全線共9款型號同步開售，售價由69.8萬至248.8萬元起。今天試駕為Defender 110 P425 X-Dynamic HSE中級版，車價162.8萬元起，搭載425ps馬力5.0 V8機械增壓引擎，加上7座位及全新Overland Pack套件，是市場上少數能夠真正越野，而又兼容實用、豪華型格於一身的全天候四驅SUV。   文、圖：DP
越野路華Land Rover Defender 110 P425試車影片連結：按此

越野路華Land Rover Defender 110 P425本地首試│內外少改升級 Overland Pack套件吸引

新版Defender內外改動項目不算太多，例如LED頭燈及日行燈更明亮、尾燈改為平面設計、前泵把更平滑更易清潔，鬼面罩及Land Rover廠徽均改為亮黑底色，標配20吋輪圈款式經過更新。車身增添圖中所見Woolstone銀底綠色及Borasco白灰色兩種新選擇。
    今次新版廠方提供全套原廠Overland Pack配件套餐供選配(連稅另加$87,000)，包括車身右後方掛接式側儲物箱、左邊後方摺合式爬梯、前後門邊腳踏、越野專用加高進氣口，以及前後泥擋，代理強調全部外飾配件經過運輸署核准合格安裝。
越野路華Land Rover Defender 110 P425試車影片連結：按此

越野路華Land Rover Defender 110 P425本地首試│V8機械增壓汽油引擎 靈魂所在

車廂主要改動是中控觸屏由舊款11.4吋升級至13.1吋，Pivi Pro作業系統介面不變。新車同時追加駕駛者專注度監察鏡頭系統，如司機不是常常望着前方或有倦意，系統會即時發出警示。車廂標配項目包括11喇只Meridian音響、玻璃頂天窗、360度鏡頭連車底透視功能、前排冷氣通風座椅、手機無線充電、3區恆溫冷氣及中間手枕雪櫃等。示範車額外配上7座位及高一級Caraway Windsor皮革車廂包裝，加上剛才提過的Overland Pack套件，全車落地價連稅為HK$1,764,280。
    P425版本搭載5公升V8機械增壓引擎，輸出425ps馬力和550Nm扭力，配合8速ZF自動波箱及四驅，0至100km/h：5.8秒。原車備有3組差速鎖及8種駕駛模式選擇，還有標準空氣懸掛系統，可對應全天候路況，車身涉水深度達900mm。
越野路華Land Rover Defender 110 P425試車影片連結：按此

越野路華Land Rover Defender 110 P425本地首試│豪華舒適提升 情緒價值高漲

新版Defender 110 P425整體調校沒有以往Defender V8那麼偏激跑車化，力量相對溫柔，咆哮聲稍為收歛，氣壓懸掛也少了一點硬朗，更切合它的豪華SUV身份，駕乘感受更細緻舒服，車廂隔音也好像比上代寧靜。雖然它是一輛巨型、高身、重量逾2.4噸(2,411kg)的7座SUV，不過受惠V8機械增壓引擎充沛低轉扭力，以及空氣懸掛可時刻保持車身平穩，換來意想不到的爽快加速及穩健攻彎表現。160多萬元車價看似昂貴，不過市場上似乎沒有其他V8引擎四驅車對手，而且既可真正爬山越野，又可以接載7人擁有豪華舒適和實用特質，身份和地位非常獨特。越野路華Land Rover Defender 110 P425試車影片連結：按此

  • Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE
  • 引擎：5公升V8機械增壓
  • 馬力/扭力：425ps/550Nm
  • 傳動：8速ZF自動波，四驅
  • 0至100km/h：5.8秒
  • 耗油量：14.1L/100km
  • 尺碼：5,018 x 1,967 x 2,105mm
  • 售價：HK$1,628,000起
  • 查詢：2821 7147 

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