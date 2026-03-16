全新頂級超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa香港登場│PHEV混能V8雙Turbo引擎結合3馬達 輸出1,050ps馬力 定價876萬起

法拉利(Ferrari)香港代理Blackbird Concessionaires上周六(3月14日)下午，在葵涌售後中心，替全新849 Testarossa旗艦超跑舉行盛大登場派對，近150位嘉賓及傳媒先坐開篷巴士由中環出發，沿西隧及三號幹線前往發布會途中，紅色849 Testarossa忽然在旁出現，令各位大感驚喜！ 文、圖：DP

法拉利Ferrari 849 Testarossa旗艦超跑香港發表│本地首輛右軚版現身 車價876萬元起

今次法拉利代理首次以滾動形式，向嘉賓及傳媒展示新車，首先是開篷巴士駛到西隧及三號幹線前往發布會途中，一輛紅色849 Testarossa忽然出現，帶來十足驚喜。然後到發布會現場，代理把整個葵涌維修中心，變身成為時裝騷Catwalk舞台，新車在嘉賓面前純電行駛繞場數周，非常矚目。發布會同場展示一系列混能極級車型，包括LeFerrari、EXX K Evo、SF90及296 Speciale。

全新Ferrari 849 Testarossa承繼上代SF90，不過內外幾乎全新設計，最具話題是創新外觀形態，廠方指靈感源自上世紀70年代Sports Prototype賽車如512S/M。事實上新車現場看比上鏡更加立體，極具霸氣。新車車子沿用3.9公升V8雙Turbo引擎(F154FC)，不過引擎內部大幅強化更新，例如引用同廠F80的兩個大型Turbo和中冷器，配合7.45kWh鋰電和3馬達(前2後1)插電混能PHEV系統，綜合馬力高達1,050ps，相比上代SF90增加50ps。配合新一代電子系統如SSC 9.0及ABS Evo等，0至100km/h加速只需2.25秒，純電eDrive模式續航力25km。849 Testarossa香港連稅定價落實為HK$8,760,000起，首輛來港的右軚版加裝了超過20項附加配件，包括名為Rosso Fiammante全新鮮紅色，以及大量碳纖維內外飾件，還有藍色Alcantara車廂包裝及碳纖維Daytona款式桶椅，據知全車連配件及首次登記稅落地價超過1,100萬港元。代理同時公布了849 Testarossa加強套件Assetto Fiorano版本車價為$9,806,320起，即日起接受預購。

法拉利849 Testarossa西班牙試車影片連結：按此