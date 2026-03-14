全新零跑汽車Leapmotor九龍灣專店開幕｜Leapmotor B10電動車SUV同場發表「一換一」尾班車售價HK$169,000

全新零跑汽車（Leapmotor）九龍灣陳列室昨午（3月13日）正式開幕，同場還發表了全新B10純電動SUV及公佈售價。2026年3月31日前，Leapmotor B10的「一換一」及連稅售價分別是$169,000和$195,840，而4月1日起將調整至$254,340。文、圖：sammy

零跑汽車Leapmotor九龍灣陳列室開幕及B10純電SUV登場：新店擴展業務 新車強化陣容

在港交所上市的零跑汽車（股票代號：9863）成立於2015年，總部位處浙江省杭州市，旗下首款電動車S01在2019年1月上市，是內地新能源車企新勢力。零跑汽車去年6月南下進軍香港，位處九龍灣常悅道1號恩浩國際中心地下1號鋪的全新陳列室，是品牌繼港島太古城香港體驗中心後，在港開設的第二間專店。同時，B10是T03和C10後，第三款在港開售的Leapmotor電動車。

劍指年輕人與家庭客群的全新B10，定位僅次C10。5門5座位湊型SUV以全新LEAP3.5架構打造，長4,515mm、闊1,885mm、高1,655mm，軸距2,735mm，寬敞車廂空間媲美中大型SUV。港版只有一款車型，透鏡式LED頭燈和貫穿式LED尾燈、18吋鋁合金輪圈、隱藏式車門把手及電尾門是標準設備，車身有黑、白、銀、藍、深/淺灰和現場展出的紫色共7種選擇。車廂座椅由環保皮革包裹，前座具備冷暖透氣功能。標準配置還有多功能皮軚環、8.8吋LCD儀錶板和14.6吋觸控中央屏幕、恆溫冷氣連後排送風、原廠12揚聲器音響、Apple CarPlay、360泊車鏡頭、Auto Hold電子手掣、前後各2組USB充電、手機無線充電、64色氣氛燈、全車保護氣袋及ADAS高級駕駛輔助系統等，並於ENCAP撞擊測試取得5星評級。

動力方面，單馬達後驅B10搭載寧德時代的67.1kWh磷酸鐵鋰電池，擁有160kW（約218ps）馬力和240Nm扭力，0-100km/h加速7.5秒，WLTP續航力434km。純電SUV最高支援DC 178kW直流快充，17分鐘可補充30%至80%電量。駕駛及轉向模式同有標準、舒適和運動3種選擇，動能回收則劃分弱、中、強3級，懸掛系統是前麥花臣與後多連桿組合。活動主禮嘉賓之一的零跑汽車總經理關偉麟席上透露，除了B10這款重磅力作，品牌今年還會引入一至兩款新車，當中包括令人熱切期待的B05電動揭背車（內地稱為Lafa5）。