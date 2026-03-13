Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新開篷超跑 法拉利Ferrari Amalfi Spider登場│延續優雅軟篷2+2四座格式 純V8引擎640ps馬力 今年內抵港開售

汽車
更新時間：09:41 2026-03-13 HKT
發佈時間：09:41 2026-03-13 HKT

意大利法拉利(Ferrari)昨天(3月12日)網上全球首發新一代Amalfi Spider開篷版本，承繼上代Roma Spider車型，沿用優雅軟篷2+2四座位格式及純V8雙Turbo引擎配搭，動力性能跟Amalfi硬頂版相同。新車即日起在全球市場預售，首批明年(2027年)第一季交付，歐洲定價約27萬歐羅起(未連稅)，相比硬頂版約貴12.5%。    文：DP   圖：Ferrari

法拉利Ferrari Amalfi Spider開篷版發表│電動軟篷13.5秒開啟

全新Amalfi Spider軟篷設計及格式跟上代Roma Spider大致相同，目標仍是提供一份優雅高貴形象，同時擁有如硬頂版相同的性能及操控表現。軟篷為電動格式，可於車速60km/h以下自由操作，開或關只需13.5秒。另外，廠方提供多達6款不同軟篷顏色及物料可供訂製選擇，軟頂本身由5層物料組作，據講關篷後車廂寧靜度可媲美硬頂版本。內置於後座椅背升起的擋風板設計，跟Roma Spider相同，可減少開篷行駛的車廂亂流及噪音，圖中所見的全新橙紅色Rosso Tramonto，也是Amalfi Spider開篷版專屬顏色。
    Amalfi Spider引擎組合和規格跟硬頂版完全相同，3.9公升V8雙Turbo機器輸出640ps及760Nm，配合8速DCT半自動波箱及後驅，0至100km/h加速3.3秒，車身乾重1,550kg，相比硬頂版重約86kg。Amalfi Spider即日起在全球市場預售，首批明年(2027年)第一季交付，歐洲定價約27萬歐羅起(未連稅)，相比硬頂版約貴12.5%。

  • Ferrari Amalfi Spider規格
  • 引擎：3.9公升V8雙Turbo
  • 馬力/扭力：640ps/760Nm
  • 傳動：8速DCT半自動波箱，後驅
  • 0至100km/h：3.3秒
  • 尺碼：4,660 x 1,974 x 1,305mm
  • 售價：約27萬歐羅起(歐洲售價)
  • 查詢：2376 8080

    

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
15小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
1小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
路透社
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
2小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
19小時前