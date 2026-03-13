全新開篷超跑 法拉利Ferrari Amalfi Spider登場│延續優雅軟篷2+2四座格式 純V8引擎640ps馬力 今年內抵港開售

意大利法拉利(Ferrari)昨天(3月12日)網上全球首發新一代Amalfi Spider開篷版本，承繼上代Roma Spider車型，沿用優雅軟篷2+2四座位格式及純V8雙Turbo引擎配搭，動力性能跟Amalfi硬頂版相同。新車即日起在全球市場預售，首批明年(2027年)第一季交付，歐洲定價約27萬歐羅起(未連稅)，相比硬頂版約貴12.5%。 文：DP 圖：Ferrari

法拉利Ferrari Amalfi Spider開篷版發表│電動軟篷13.5秒開啟

全新Amalfi Spider軟篷設計及格式跟上代Roma Spider大致相同，目標仍是提供一份優雅高貴形象，同時擁有如硬頂版相同的性能及操控表現。軟篷為電動格式，可於車速60km/h以下自由操作，開或關只需13.5秒。另外，廠方提供多達6款不同軟篷顏色及物料可供訂製選擇，軟頂本身由5層物料組作，據講關篷後車廂寧靜度可媲美硬頂版本。內置於後座椅背升起的擋風板設計，跟Roma Spider相同，可減少開篷行駛的車廂亂流及噪音，圖中所見的全新橙紅色Rosso Tramonto，也是Amalfi Spider開篷版專屬顏色。

Amalfi Spider引擎組合和規格跟硬頂版完全相同，3.9公升V8雙Turbo機器輸出640ps及760Nm，配合8速DCT半自動波箱及後驅，0至100km/h加速3.3秒，車身乾重1,550kg，相比硬頂版重約86kg。Amalfi Spider即日起在全球市場預售，首批明年(2027年)第一季交付，歐洲定價約27萬歐羅起(未連稅)，相比硬頂版約貴12.5%。