新改良版SUV四驅車 越野路華Land Rover Defender全線9款開售│香港特別版The Peak Edition全球限量6輛 V8引擎7座售價174.8萬元！

英國越野路華香港代理Land Rover HK今天(3月12日)下午，在銅鑼灣告士打道旗艦店， 發表2026年新改良版Defender車系， 全線共9款型號同步開售，售價由69.8萬至248.8萬元起。 當中最具話題是廠方專為香港市場特製、 全球限量6輛的Defender 110 P425 The Peak Edition特別版， 配有2種專屬顏色及一系列內外配件及徽章，售價174.8萬元， 即日起接受預購。 文、圖：DP

越野路華Land Rover Defender新改良版開售│3款車身共8個型號 柴油/混能/汽油V8多種選擇

2026年新改良版Defender同樣提供90( 三門2座或5座)、110(五門5座或選配7座)及130( 五門8座或選配7座)三種車身格式，除了Defender 90 D250柴油版及110 D300e PHEV混能版配用直四缸Turbo引擎之外， 其餘7款均配V8機械增壓引擎(包括P425/P500/ P525三款不同輸出)。新版內外改動不多，只是頭尾燈、 前泵把及鬼面罩輕微修改，輪圈款式更新， 增添Woolstone銀底綠色及Borasco白灰色新選擇。

車廂中控觸屏由舊款11.4吋升級至13.1吋， 並追加駕駛者專注度監察鏡頭系統。 新版首度引入可選配的主動式越野巡航控制系統， 而130版本更可選配整合式氣壓泵， 可於行車時調節輪胎氣壓方便越野。 值得留意是新增Overland配件套餐(連稅另加HK$87, 000)，包括車側儲物箱、摺合式爬梯、車側腳踏、 加高進氣口及前後泥擋， 代理指全部外飾配件經過運輸署核准合格安裝。

越野路華Land Rover Defender新改良版開售│香港特別版The Peak Edition限量6輛

至於最具話題的香港特別版Defender 110 P425 The Peak Edition (7座，HK$1,748,000)， 主要是加上一系列專屬配置， 首先是2種特別顏色Santorini黑色或Carpathia n灰色(各限量3輛)，引擎蓋字標、後拖車鉤、 尾門字標與把手改以金色配襯， 廠方指設計靈感源自從香港太平山看到日落時分維港的絢麗霞彩。 內外均鑲有專屬訂製徽章，配合22吋Dimond Cut輪圈及烏木色Windsor高級真皮內裝， 其他如進階越野套件及車身輪拱套件等也是特別版標配項目。