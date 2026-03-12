新改良版SUV四驅車 越野路華Land Rover Defender全線9款開售│香港特別版The Peak Edition全球限量6輛 V8引擎7座售價174.8萬元！

英國越野路華香港代理Land Rover HK今天(3月12日)下午，在銅鑼灣告士打道旗艦店，發表2026年新改良版Defender車系，全線共9款型號同步開售，售價由69.8萬至248.8萬元起。當中最具話題是廠方專為香港市場特製、全球限量6輛的Defender 110 P425 The Peak Edition特別版，配有2種專屬顏色及一系列內外配件及徽章，售價174.8萬元，即日起接受預購。 文、圖：DP
越野路華Land Rover Defender新改良版開售│3款車身共8個型號 柴油/混能/汽油V8多種選擇
2026年新改良版Defender同樣提供90(三門2座或5座)、110(五門5座或選配7座)及130(五門8座或選配7座)三種車身格式，除了Defender 90 D250柴油版及110 D300e PHEV混能版配用直四缸Turbo引擎之外，其餘7款均配V8機械增壓引擎(包括P425/P500/P525三款不同輸出)。新版內外改動不多，只是頭尾燈、前泵把及鬼面罩輕微修改，輪圈款式更新，增添Woolstone銀底綠色及Borasco白灰色新選擇。
車廂中控觸屏由舊款11.4吋升級至13.1吋，並追加駕駛者專注度監察鏡頭系統。新版首度引入可選配的主動式越野巡航控制系統，而130版本更可選配整合式氣壓泵，可於行車時調節輪胎氣壓方便越野。值得留意是新增Overland配件套餐(連稅另加HK$87,000)，包括車側儲物箱、摺合式爬梯、車側腳踏、加高進氣口及前後泥擋，代理指全部外飾配件經過運輸署核准合格安裝。
越野路華Land Rover Defender新改良版開售│香港特別版The Peak Edition限量6輛
至於最具話題的香港特別版Defender 110 P425 The Peak Edition (7座，HK$1,748,000)，主要是加上一系列專屬配置，首先是2種特別顏色Santorini黑色或Carpathian灰色(各限量3輛)，引擎蓋字標、後拖車鉤、尾門字標與把手改以金色配襯，廠方指設計靈感源自從香港太平山看到日落時分維港的絢麗霞彩。內外均鑲有專屬訂製徽章，配合22吋Dimond Cut輪圈及烏木色Windsor高級真皮內裝，其他如進階越野套件及車身輪拱套件等也是特別版標配項目。
- Defender 110 P425 The Peak Edition(7座)規格
- 引擎：5公升V8機械增壓
- 馬力/扭力：425ps/550Nm
- 傳動：8速ZF自動波，四驅
- 0至100km/h：5.8秒
- 耗油量：14.1L/100km
- 尺碼：5,018 x 1,967 x 2,105mm
- 售價：HK$1,748,000起
- 查詢：2821 7147