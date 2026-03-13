Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比亞迪第二代刀片電池創紀錄 5分鐘充電70% 極端低溫僅用多3分鐘

汽車
比亞迪舉行「閃充中國 改變世界」發布會，推出第二代刀片電池及閃充技術。創下全球量產電動車最快充電速度紀錄。由10%充至70%僅需5分鐘；由10%充至97%亦只需9分鐘。在攝氏零下30度的極端低溫環境下，充電時間僅比常溫多3分鐘。

比亞迪第二代刀片電池解決兩大難題

這項突破一舉解決了「充電慢」與「低溫充電難」兩大難題。第二代刀片電池通過打造「鋰離子高速通道」和「全溫域智能熱管理系統」，實現了更低的內部產熱和更高效、均勻的散熱，令閃充對電池壽命的幾乎沒有影響。

發佈「閃充中國」戰略 今年底前內地建成20,000座閃充站

與此同時，廠方亦發佈「閃充中國」戰略，目標於今年底前在內地建成20,000座閃充站，讓用戶享受前所未有的自由便捷充電體驗。閃充高速站將覆蓋內地近三分之一的高速公路服務區，預計年底落成2,000座，實現平均每隔100多公里就有一座閃充站，進一步解決用戶長途出行的充電焦慮。廠方更承諾，將在今年五一黃金周前，建成1,000座閃充高速站，讓用戶五一假日出行無憂。

延伸閱讀：比亞迪單日逾800訂單 推行專線至3月31日確保準車主趕上尾班車

 

