香港汽車文化節HK Autofest 2026 車壇盛事 門票搶購已開始

「香港汽車文化節 HK Autofest」2026，將於 4 月 4 日至 5 日假亞洲國際博覽館 1 號展館舉行，門票現已公開發售，精彩內容亦已在官網公布。其中焦點包括，被譽為「現代 GT-R 之父」的日本傳奇汽車工程師 —— 田村宏志將首次來港出席公開活動。田村宏志將出席「GT-R 傳奇」分享會，親身向車迷講述 R35 的研發歷程、設計理念及工程挑戰，並揭露多個鮮為人知的幕後故事。

香港汽車文化節HK Autofest 2026 4月開鑼 「現代 GT-R 之父」首訪香港

「JDM 天王車聚」是另一焦點，匯聚日本車壇五大經典高性能座駕，包括日產 Skyline GT-R、本田 NSX、豐田 Supra、萬事得 RX-7及三菱 Lancer Evolution，全面呈現日本經典性能車的文化魅力。

「模型車人氣選舉」觀眾即場投票 日本著名女賽車手織戶茉彩親臨會場

另外，更舉辦「模型車人氣選舉」，由現場觀眾即場投票選出場內最受歡迎展車。而日本著名女賽車手織戶茉彩亦將親臨會場，與本地車手及現場觀眾於虛擬賽道上展開港日車手電競對決，為車迷呈獻一場跨地域的競速交流。門票現已公開發售，請往官網：https://imxpo.com.hk；Facebook: International MotorXpo Hong Kong查詢票務詳情。



