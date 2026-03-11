全新富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus電動車本地試駕｜單馬達後驅旗艦7座SUV舒適安全 WLTP續航力572km

富豪香港（Volvo Cars HK）一氣口引進了兩款全新純電動車，包括ES90豪華四門房車和EX90旗艦7座SUV；後者備有單馬達後驅Single Motor RWD Plus版，以及頂級雙馬達四驅Twin Motor Performance Ultra高性能版兩款車型，而首試Plus版倘餘極少量現貨，若趕及「一換一」尾班車，售價為$728,800（原價$899,900）。文、圖：sammy

富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus電動車本地試駕：卓越空氣動力學降風阻 機械式開合頭燈驚艷變臉

純電動7座SUV在市場上選擇不多，能讓駕駛者和每位乘客舒適出行的大型車款更稀少，剛抵港的Volvo EX90正好填補這個空隙。新車建於廠方的SPA2電動車專用平台，全長比汽油版XC90延伸84mm達到5,037mm，闊與高度則分別收窄44mm和降低24mm至1,964mm及1,747mm；結合「平整化設計語言」（Flush Design），包含全平整車窗玻璃、隱藏式門把手、車身齊平支柱與無框式後視鏡，觀感相對輕巧流麗。同時，EX90配備主動式氣流管理，車頭下方進氣口的自動氣流遮板葉片（Automatic Spoiler Shutter），可在0至90度之間依據冷卻需求與車速自動調整，藉以增強高速運行的穩定性，並將風阻降至0.29Cd更低水平，提升純電續航力。除了採用細一級20吋合金輪圈和雷神之鎚LED頭燈非HD高階配搭，後驅Plus版的造型與車價$1,399,900的四驅Performance Ultra高性能版沒甚差異。另車頭大燈還內藏乾坤，開啟時日間燈模組會機械式向上下位移，讓隱藏的頭燈模組露出，結合迎賓燈序列，營造強烈科技儀式感。

富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus電動車本地試駕：豪華7座舒適大空間 專屬兒童安全椅安心出行

大7座純電SUV的2,985mm軸距與XC90相若，車廂空間極寬敞，佈置洋溢北歐奢華風。當中，音響控制旋鈕與冷氣風口採用Jewel-design設計，全面提升內裝質感。三排2+3+2座椅由Nordico生物材料包裹，電動記憶前座附設冷暖透氣功能，中排中座內置隱藏式兒童安全座椅，第3排尾座更擁有909mm頭頂和811mm腳位空間，配合寬廣肩膀位、獨立冷氣送風、USB充電和杯架等配置，成年人入座也沒投訴。稍為扣分是後排進出通道空間較狹小，加上欠缺扶手，上落車需當心。除了9吋數碼儀錶板與14.5吋觸控中央屏幕、預載Google Built-in作業系統及支援5G連網和OTA遠端更新，標準設備還有腳控感應電尾門、HUD投射儀錶、四區恆溫冷氣、手機無線充電、藍牙與多組USB Type-C連接埠、14揚聲器Bose音響、Apple CarPlay、有效阻融光熱的全景式天窗、360泊車鏡頭及全套智慧安全輔助與環境感知系統。數碼卡片車匙以外，也可透過專用手機App開關車門和遙控車輛設備，而行李箱右側和中座兩端都設有電按鍵，輕觸可放平和還原後排座椅。

富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus電動車本地試駕：行車爽勁快軚靈活 800V架構29分鐘快充80%

單馬達後驅Plus版配備92kWh鋰電池，擁有333hp馬力和480Nm扭力，0-100km/h加速6.8秒，極速180km/h。WLTP模式下，續航力高達572km，滿足日用所需。受惠800V高壓電力架構，SUV最高支援DC 250kW直流快充，約29分鐘可將電量由10%充至80%。車重達2,556kg，整體行車感倒是爽快流暢，且勁度十足。始終電動車的扭力輸出是直接了當，所以沒有出現於混能XC90 B5的Turbo Lag遲滯現象，駛上長斜路段可以一氣呵成完成。同時，Plus版雖沒有氣壓懸掛加持，但行車舒適度與轉向穩定性都有極佳表現，配合靈巧快軚特性，不乏駕駛樂趣。駕駛模式有Standard和Off-road兩種，後者適合雨天和濕滑路況使用，而One Pedal Drive單踏板駕駛則提供On、Off和Auto三項選擇。Auto的制動能量回收拖力比On弱，不過有一點需注意，若鏡頭系統感應不到前方路上有車輛，即使右腳鬆離電門仍會保持滑行狀態，不像On模式即時拖慢減速。所以Auto適合快速公路上使用，但建議熟習後才啟動。

EX90 Single Motor RWD PLUS版規格

傳動：92kWh鋰電 + 後置驅動馬達

馬力 / 扭力：333hp / 480Nm

0至100km/h：6.8秒

續航力：572km(WLTP)

尺碼：5,037 x 1,964 x 1,747mm

售價：$728,800(「一換一」計劃)

查詢：2927 3388