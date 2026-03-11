全新平治Mercedes-Benz VLE豪華MPV電動車發表│應用800V電驅平台WLTP續航力逾700km 超豪車廂格局 香港最快明年有售

平治(Mercedes-Benz)昨天晚上(3月10日)在德國斯圖加特發表全新VLE電動車系列，屬於7座MPV格式的Grand Limousine旗艦級豪華車，也是首款應用平治新世代Van Architecture底盤的型號。全新專屬800V電驅平台，配合115kWh三元鋰電池及前驅或四驅傳動組合，WLTP續航力超過700km，同時支援DC 300kW快速充電。超豪車廂裝潢除了內置MB.OS作業系統，還有全新MBUX Rear Space Experience系統。 文：DP 圖：平治

全新平治Mercedes-Benz VLE電動車發表│超豪純電MPV 反擊國產車

全新VLE可視之為V-Class/EQV的進化版，其實平治去年透露過，未來還有更高級的VLS系列，可以想像為E-Class及S-Class的分野。率先登場的VLE是平治首款應用新世代Van Architecture的車型，配合全新研發800V電動車專屬底盤平台，打頭陣兩個型號VLE300及VLE400 4Matic均採用115kWh NMC三元鋰電池，分別在於VLE300為單馬達前驅(馬力313ps)，VLE400 4Matic則是雙馬達四驅(馬力408ps以上)，廠方暫時未具體公開兩者規格，只強調WLTP續航力達到700km以上，而且可支援DC 300kW快速充電，15分鐘可補充355km航程。平治透露明年再會追加兩款配用80kWh LFP磷酸鐵鋰電池的VLE入門版本。據知全線VLE標配Airmatic空氣懸掛(離地距可升高或降低40mm)，以及後輪轉向功能( 7度角，迴旋半徑跟CLA相若)。

全新平治Mercedes-Benz VLE電動車發表│頂尖數碼科技 超豪乘坐體驗

全新VLE超豪華車廂格局跟時下不少國產對手如Zeekr 009或Denza D9相似，賣點除了是名為Grand Comfort Seats電控通風按摩中排大班椅之外，還有電控摺合式巨型31.3吋8K大電視、Sky View透光玻璃頂、22喇叭Burmester 3D環迴音響等。前排MBUX Superscreen巨型屏幕包括10.25吋數碼儀表板、14吋中控觸屏及14吋副駕觸屏， 同時備有23.1吋HUD抬頭顯示資訊屏幕。原車內置MB.OS最新作業系統，以及後排MBUX Rear Space Experience全方位影音娛樂系統。平治尚未公布VLE規格、售價及上市日期等資料，聽聞香港市場可能最快2027年才開售。