兩款全新富豪Volvo電動車香港開售｜EX90旗艦7座SUV「一換一」尾班車售價$728,800 ES90四門房車WLTP續航力661km 人氣唱作歌手Jay Fung馮允謙擔任嘉賓

富豪Volvo昨晚（3月6日）在沙田新城市廣場舉行盛大發佈會，主角是兩款趕上「一換一」尾班車的全新純電動車，包括EX90旗艦7座SUV和ES90豪華房車。活動還邀請了人氣唱作歌手Jay Fung馮允謙擔任站台嘉賓，一同見證純電新作登場，並現場獻唱全新歌曲，令氣氛更熾熱。文、圖：sammy

兩款全新富豪Volvo電動車香港開售：EX90旗艦7座SUV一門雙傑 高性能Performance Ultra版標配氣壓懸掛

全新Volvo EX90旗艦7座SUV是發佈會焦點所在，港版提供兩款車型，分別是單馬達後驅Single Motor RWD Plus版和頂級雙馬達四驅Twin Motor Performance Ultra高性能版。代理表示，新車訂購反應理想，Plus僅餘數輛現貨，倘能把握「一換一」最後稅務優惠，售價$728,800（原價$899,900），而標配雙氣室氣壓懸掛的Performance Ultra版，車價為$1,399,900。昨晚出席新車發佈會的主禮嘉賓，包括瑞典駐港澳總領事貝樂儀（Louise Bergholm）、銷售計劃高級總監謝欣（Matthrew Xie）、維信汽車大中華CEO Robby及維信汽車香港區總經理曾耀民。另兩款全新旗艦電動車，將於3月7日至3月8日的Volvo沙田新城市廣場車展首度展出，車迷可前往參觀選購。

兩款全新富豪Volvo電動車香港開售：0.29Cd超低風阻 頂級版配置更豪華

旗艦7座SUV建基SPA2電動車專用平台，長闊高尺碼是5,037 x 1,964 x 1,747mm，軸距2,985mm。體態雖強悍，透過「平整化設計語言」（Flush Design），包含全平整車窗玻璃、隱藏式門把手、車身齊平支柱與無框式後視鏡，以及主動式氣流管理，卻成就0.29Cd超低風阻。現場展出是Performance Ultra頂級版，外型與Plus版差異輕微，除了標配氣壓懸掛，並搭載照明效能更佳的雷神之鎚HD LED頭燈，採用21吋合金輪圈和車尾型號徽章有別。

大7座純電SUV擁有極致寬敞的車廂空間，2+3+2座椅由透氣Nappa皮革包裹，其中第3排尾椅經精心人體工學設計，即使成年人入座仍有充裕頭部及腿部空間，可舒適享受長途旅程。除了9吋數碼儀錶板與14.5吋觸控中央屏幕、預載Google Built-in作業系統及支援5G連網和OTA遠端更新外，頂級版還標配光熱阻絕效能出眾的層壓玻璃結構（Laminated Glass）全景式天窗，以及功率1,640W的25揚聲器Bowers & Wilkins頂級音響，當中後者首度引入與倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios聯手開發的Abbey Road Studios Mode，能模擬世界級音樂廳的聲場效果，營造現場般聆聽享受。安全是品牌不二核心價值，車系配備中排兒童安全座椅，以及全套智慧安全輔助與環境感知系統，為出行帶來全面性保護。

兩款全新富豪Volvo電動車香港開售：雙馬達四驅版性能強悍 800V架構半小時快充80%

兩款全新富豪Volvo電動車香港開售：頂級版搭載106kWh鋰電池，性能強悍之餘，WLTP續航力高達624km。

兩款全新富豪Volvo電動車香港開售：800V電力架構最高支援DC 250kW直流快充，約30分鐘可充電10%至80%。

兩款全新富豪Volvo電動車香港開售：透過屏幕可選擇不同駕駛模式

雙馬達四驅Performance Ultra頂級版搭載106kWh鋰電池，擁有680hp馬力與870Nm扭力，0-100km/h加速4.2秒，盡顯旗艦強悍本色，而WLTP續航力高達624km，滿足日用所需。受惠800V高壓電力架構，SUV最高支援DC 250kW直流快充，約30分鐘可將電量由10%充至80%。

EX90 Twin Motor Performance AWD ULTRA版規格

傳動：106kWh鋰電 + 前後馬達四驅

馬力 / 扭力：680hp / 870Nm

0至100km/h：4.2秒

續航力：624km(WLTP)

尺碼：5,037 x 1,964 x 1,747mm

售價：$728,800(「一換一」計劃)

查詢：2927 3388

兩款全新富豪Volvo電動車香港開售：ES90豪華純電房車同步登場 「一換一」尾班車售價$628,800

率先引入的ES90豪華電動房車是Single Motor RWD Plus版本，車尾採用揭背式設計，突破傳統Volvo房車框架，造型倍顯流線動感。新車長5米，超長軸距達3,102mm，打造出同級難以匹敵的後排腿部空間。ES90同樣採用800V高壓架構，單馬達後驅版搭載92kWh鋰電池，馬力333hp，扭力480Nm，0-100km/h加速6.6秒，極速180km/h，WLTP續航力高達661km。新車支援DC 310kW直流快充，20分鐘可充電10%至80%。ES90現貨更稀少，「一換一」售價$628,800，而兩款電動新車的訂購詳情可向代理查詢。

ES90 Single Motor RWD PLUS版規格

傳動：92kWh鋰電 + 後置驅動馬達

馬力 / 扭力：333hp / 480Nm

0至100km/h：6.6秒

續航力：661km(WLTP)

尺碼：5,000 x 1,942 x 1,553mm

售價：$628,800(「一換一」計劃)

查詢：2927 3388