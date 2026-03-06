Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025本地私家車登記量51,035輛 同比增長9.26%｜電動車佔比率73.429% 比亞迪BYD銷量破頂首度封王 Tesla業績倒退讓位

汽車
更新時間：00:28 2026-03-06 HKT
發佈時間：00:28 2026-03-06 HKT

運輸署已公布去年12月份本地車市統計數字，簡接也派發了2025年香港車壇成績表。去年1至12月本地累計私家車新車登記總數51,035輛，同比（46,709輛）增長9.26%，其中電動車佔比率為73.429%（37,468輛），較2024年同期的71.09%更上一層樓。綜觀而言，香港經濟進一步復甦改善，以及高性價比電動車備受追捧，是推動大市上升的重要雙引擎。文、圖（部分）：sammy

2025本地車市成績公布：BYD勁升67.57%奪冠 Tesla下跌3.8%居次

國產電動車比亞迪（BYD）近年愈戰愈勇，配合多款矚目新車出擊，2025年成交量創歷來新高達到9,751輛，較2024年的5,819輛勁升67.57%，不僅交出亮麗業績，更力挫Tesla首登十大排行榜王位。隨着「一換一」計劃終結，還看品牌如何部署應對。電動車市場競爭激烈，加上選擇侷限於Model 3與Model Y兩款車型，Tesla業績連續3年倒退。去年交投量9,193輛，比前年的9,556輛再回落3.8%。2026年能否重奪所失，拭目以待吧！季軍是首度擠身三甲的極氪（ZEEKR），全年新車登記量2,970輛，比2024年大幅上升326.11%。分列第4位和第5位同屬國產電動車品牌，包括廣汽埃安（GAC AION）的2,014輛及小鵬汽車（XPENG）的1,995輛，兩者皆錄得超強升幅，分別達到807.21%和308.81%。

第6位至第10位依次是1,091輛的寶馬（BMW）、1,865輛的豐田（Toyota）、1,306輛的本田（Honda）、1,296輛的上汽MG和1,233輛的smart。較意外是傳統歐洲列強的平治（Mercedes-Benz），只能以1,183輛排名第11位，首次跌出全年十大排行榜。

2025年12份本地車市成績公布：交投量同比增長76.81% 東風Dong Feng首度上榜

去年12月份本地車市統計數字方面，全月私家車（新車）登記量6,337輛，較11月的4,967輛上升27.58%；主導大市的電動車同步增長，交投量5,156輛錄得35.65%更強升幅，而電動車市場佔有率高達81.36%。再者，若與去年同期比較，全月成交量顯著上揚76.81%，電動車幅度更厲害達到108.24%。

12月份中，Tesla以1,260輛排名第一，增長9.95%。第2位是相差40輛的比亞迪，月內成交量1,220輛，上升69.68%。第3位是極氪的455輛，增長28.53%。小鵬和豐田分別以442輛及390輛排名第4位與第5位，升幅99.1%及214.52%。第6位至第10位可見附表，其中第8位的國產車品牌東風（Dong Feng）是首度上榜，全月新車登記量175輛，337.5%升幅也是月內之冠。

 

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
12小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
13小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
8小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
8小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
9小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
4小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
18小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
13小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
6小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
8小時前