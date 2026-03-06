2025本地私家車登記量51,035輛 同比增長9.26%｜電動車佔比率73.429% 比亞迪BYD銷量破頂首度封王 Tesla業績倒退讓位

運輸署已公布去年12月份本地車市統計數字，簡接也派發了2025年香港車壇成績表。去年1至12月本地累計私家車新車登記總數51,035輛，同比（46,709輛）增長9.26%，其中電動車佔比率為73.429%（37,468輛），較2024年同期的71.09%更上一層樓。綜觀而言，香港經濟進一步復甦改善，以及高性價比電動車備受追捧，是推動大市上升的重要雙引擎。文、圖（部分）：sammy

2025本地車市成績公布：BYD勁升67.57%奪冠 Tesla下跌3.8%居次

國產電動車比亞迪（BYD）近年愈戰愈勇，配合多款矚目新車出擊，2025年成交量創歷來新高達到9,751輛，較2024年的5,819輛勁升67.57%，不僅交出亮麗業績，更力挫Tesla首登十大排行榜王位。隨着「一換一」計劃終結，還看品牌如何部署應對。電動車市場競爭激烈，加上選擇侷限於Model 3與Model Y兩款車型，Tesla業績連續3年倒退。去年交投量9,193輛，比前年的9,556輛再回落3.8%。2026年能否重奪所失，拭目以待吧！季軍是首度擠身三甲的極氪（ZEEKR），全年新車登記量2,970輛，比2024年大幅上升326.11%。分列第4位和第5位同屬國產電動車品牌，包括廣汽埃安（GAC AION）的2,014輛及小鵬汽車（XPENG）的1,995輛，兩者皆錄得超強升幅，分別達到807.21%和308.81%。

第6位至第10位依次是1,091輛的寶馬（BMW）、1,865輛的豐田（Toyota）、1,306輛的本田（Honda）、1,296輛的上汽MG和1,233輛的smart。較意外是傳統歐洲列強的平治（Mercedes-Benz），只能以1,183輛排名第11位，首次跌出全年十大排行榜。

2025年12份本地車市成績公布：交投量同比增長76.81% 東風Dong Feng首度上榜

去年12月份本地車市統計數字方面，全月私家車（新車）登記量6,337輛，較11月的4,967輛上升27.58%；主導大市的電動車同步增長，交投量5,156輛錄得35.65%更強升幅，而電動車市場佔有率高達81.36%。再者，若與去年同期比較，全月成交量顯著上揚76.81%，電動車幅度更厲害達到108.24%。

12月份中，Tesla以1,260輛排名第一，增長9.95%。第2位是相差40輛的比亞迪，月內成交量1,220輛，上升69.68%。第3位是極氪的455輛，增長28.53%。小鵬和豐田分別以442輛及390輛排名第4位與第5位，升幅99.1%及214.52%。第6位至第10位可見附表，其中第8位的國產車品牌東風（Dong Feng）是首度上榜，全月新車登記量175輛，337.5%升幅也是月內之冠。