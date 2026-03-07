平治S-Class自動駕駛的士年內登場 Uber/Lumo計劃引入 年內中東測試

平治為加快推動自動駕駛的士（robotaxi）發展，正與多個業界頂尖合作夥伴攜手，以全新S‑Class技術為基礎，加快推動自動駕駛的士的發展。並與NVIDIA、Momenta 等企業合作，奠定重要技術基礎。

平治S-Class自動駕駛的士年內中東測試

另外，Uber和Lumo亦計劃引入S‑Class自動駕駛的士服務，為乘客提供更豪華、更安全及更智能的乘車體驗。平治自主研發的MB.OS、MB.DRIVE系統，加上品牌一貫以安全為本的工程標準，是推動更先進自動駕駛技術落地應用的關鍵。

全新 S‑Class，備有「fail‑safe operation」功能，並在轉向、煞車、運算及電源供應方面設有多重後備設計，配合 MB.OS 系統，S‑Class 將成為在美洲、亞洲、歐洲及中東等地推出自動駕駛穿梭服務的理想車型。平治正與多間業界領先企業攜手，在全球多個項目中共同推動 SAE Level 4 自動駕駛技術的研發，並充分發揮其MB.OS 操作系統的技術優勢。而首批 S‑Class 自動駕駛的士測試車隊將於今年內在中東阿布扎比投入道路測試。