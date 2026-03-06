比亞迪單日逾800訂單 推行專線至3月31日確保準車主趕上尾班車

全城為「一換一」首次登記稅寬減計劃結束倒數，不少人為購買電動車而煩惱， BYD宣佈，因應需求及政策限期，特別為香港市場預留充足現貨，並由即日起至3月31日特設「綠色出行購車特別專線」，以極速售前服務協助市民趕及優惠期限。

比亞迪單日錄逾800訂單 推專線助車主趕「一換一」尾班車

品牌在2月25日錄得單日接獲逾800部電動車訂單的佳績，反映市民對綠色出行的迫切需求；然而，在當前的關鍵時刻，公司希望盡力協助，確保每位準車主能真正「趕上尾班車」。

透過「綠色出行購車特別專線」，BYD專業銷售團隊將提供一對一專人諮詢、極速現貨配對及特快合約跟進，從落訂前的諮詢環節起，致力提供積極、貼心且高效的服務，確保顧客能流暢地鎖定心水座駕，並趕及在死線前完成所有登記程序。「一換一」稅務優惠將於2026年3月31日後取消。凡於2026年4月1日或以後提交首次登記申請的電動私家車將不再享有稅務寬減。