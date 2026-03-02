小鵬汽車XPENG一年一度「小鵬香港科技日」圓滿舉行｜陸、空、人 三大領域主題 沉浸式導賞展示AI科技

小鵬汽車（XPENG）旗下三大領域創新鉅作，包括P7電動車、小鵬匯天（XPENG ARIDGE）分體式飛行汽車「陸地航母」、以及新一代人形機器人IRON，上周六（2月28日）於中環AIA嘉年華舉行了為期一天的「小鵬香港科技日」同步展出。品牌並透過約30分鐘的沉浸式導賞體驗，向來賓展示在「陸、空、人」三大維度的領先「物理AI」科技。

小鵬於全球設立了九大研發中心，憑著技術與經驗累積，近十年來成功建構出全棧自研的物理AI體系，環環相連領域涵蓋芯片、操作系統及智能硬件等。另小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬將品牌定位為「物理AI世界的出行探索者，面向全球的具身智能公司」，全力將AI科技融入至實際生活中，體現品牌的創新與實踐能力。 文：sammy 圖：XPENG

小鵬汽車XPENG舉辦「小鵬香港科技日」：海陸空AI部隊 中環強勢列陣

小鵬早年為城市智駕定下的宏大目標，正由AI及自主研發的NGP智能駕駛系統逐步實現，最新抵港展出的P7電動車，可說是陸地項目之焦點。NGP智駕系統，擺脫對地圖標示的依賴，轉為以鏡頭傳感器「看見」路況、自主思考。面對香港路窄多彎的道路，據知小鵬進行了數萬公里的本地化路測適應，確保NGP智駕系統能夠輕鬆應對，為香港車主出行提供方便。

小鵬旗下小鵬匯天以探索者姿態持續領跑，經歷13年堅守與7代演進，從單純旋翼到全球獨創分體式「陸地航母」，解決了移動、存儲、補能難題，實現「全球唯一汽車裝飛機，飛機裝汽車」。安全當然是大家關注課題，六軸六槳設計的「陸地航母」配備雙電池和三餘度飛控冗余系統，並累計進行超過15,000架次嚴苛測試，確保安全不妥協。預計2040年，全球eVTOL市場規模達到2,250億美元，中國將成為重要市場，同時為香港低空經濟起飛做好準備。

另外，小鵬對「物理AI」的探索，從汽車四輪載體跨越至具身智能，配備自主研發圖靈AI芯片的新一代人形機械人IRON，正正展現出「物理AI」的終極形態。圖靈AI芯片擁有的750 TOPS運算能力，已超越主流芯片10倍，為人形機械人帶來靈敏觸感與精密邏輯，實現仿人自然行走、自主導航、邏輯推理、自然對活的強大核心能力。配合擁有超過82個自由度、精細度達0.1毫米的雙手，IRON除了日常生活，更能處理精密操作，完成工業級精細組裝。IRON現於小鵬內部生產綫、辦公接待、門店指引等場景投入測試，為推動從實驗室走向日常實際應用、向人類與人形機械人共同生活的願境前進。