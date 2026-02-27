全新零跑Leapmotor B10電動車本地試駕｜緊湊型SUV瞄準年輕家庭客 「一換一」尾班車售價16.9萬元

不少電動車品牌早著先機，趁著稅制大改革前，把旗下BEV新車引進開售，當中包括零跑汽車（Leapmotor）的B10純電動SUV。代理愛跑新能源汽車表示，首批B10於3月初抵港，若趕及3月31日或之前成功登記出牌，顧客仍可以「一換一」價$169,000購買，隨後車價將調整至$254,340。文、圖：sammy

零跑Leapmotor B10純電SUV本地試駕：卓麗造型大方得體 7種車身顏色選擇

在去年底IMXpo 2025香港汽車博覽率先展出的B10，是國產零跑汽車繼T3和C10後，第三款在港推出的純電動車。單馬達後驅緊湊型SUV以全新LEAP3.5架構打造，定位在C10之下，主打年輕人與家庭客市場。港版只有一款選擇，沒再細分標準及豪華版，而BYD ATTO 3、東風Nammi VIGO Pro等，屬同級競爭對手。5門5座位B10長4,515mm、闊1,885mm、高1,655mm，軸距2735mm，適合香港道路駕駛之餘，寬敞車廂空間更媲美中大型SUV。簡約卓麗外型與C10一脈相承，差異是B10的線條與輪廓偏渾圓和不設行李頂架，C10觀感則相對硬朗。透鏡式LED頭燈和貫穿式LED尾燈、18吋鋁合金輪圈、隱藏式車門把手及電尾門是標準設備，車身有黑、白、銀、紫、深/淺灰和試車的藍色共7種選擇。

零跑Leapmotor B10純電SUV本地試駕：車廂空間寬敞實用 設備一應俱全

現代化座艙同樣體現簡美格調，且舖排不乏特色與功能性。當中，表板設計富立體層次感，兼可暫放小物品，連繫64色氣氛燈，締造和諧氛圍，而內飾也有深與淺兩種配搭，迎合用家喜好。全車座椅由環保皮革包裹，前座具備冷暖透氣功能，後排空間寬闊充裕，日光從全景式天窗直透入內，結合全平地台，乘坐感舒適開揚。豐富配置還有多功能皮軚環、8.8吋LCD儀錶板和14.6吋懸浮式觸控中央屏幕、原廠12揚聲器音響、資訊娛樂系統支援Apple CarPlay、恆溫冷氣連後排送風、360泊車鏡頭、Auto Hold電子手掣、前後各2組USB充電、手機無線充電、12V電插座、全車保護氣袋及ADAS高級駕駛輔助系統等，並於ENCAP撞擊測試取得5星評級。另中控台下方與後座中央手枕內同設杯架，車內各處備有實用收納空間，至於尾箱基本容量是431升，摺疊後座椅可擴大到1,102升。除了NFC卡片鑰匙，還可透過專屬手機App控制車門上或解鎖，預先開啟冷氣和掌握充電狀態。新車造工與用料優良，唯一挑剔是實體操作鍵不多，事事要透過屏幕揀選及設定，需花時摸索和適應。

零跑Leapmotor B10純電SUV本地試駕：動力充沛豐盈 WLTP續航力434km

全新B10搭載67.1kWh磷酸鐵鋰電池，擁有160kW（約218ps）馬力和240Nm扭力，0-100km/h加速需時7.5秒，WLTP續航力434km。純電SUV最高支援DC 178kW直流快充，17分鐘可補充30%至80%電量。駕駛及轉向模式同有標準、舒適和運動3種選擇，動能回收則劃分弱、中、強3級。新車性能與操控算不上是同級天花板，優秀出色表現倒名列前茅。輕踏電門板，豐沛動力隨傳隨到，行車淋漓暢快，而電子輔助轉向軚感明確實在，可向駕駛者傳達清晰路訊，加強人車溝通力。運動模式下，純電SUV衝刺力更強，提升駕駛樂趣。動力回收方面，中級發揮貼近汽油車，即使採用最強等級，鬆離電門自動減速反應也很線性，沒呈明顯拉扯。前麥花臣與後多連桿懸掛的濾震效能卓越，運行寧靜又舒適，稍嫌是偏軟設定削弱了支撐，快車過彎身驅會有所傾側。其次，原裝國產輪胎抓地力一般，升級應有更佳發揮。