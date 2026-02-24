千萬極級超跑Gunther Werks Turbo獨家試駕│古典保時捷911(993)變身850ps極速猛獸 日本富士賽車場Fuji Speedway刺激體驗

近年以重新改造保時捷993而馳名、來自美國加州的Gunther Werks，繼創製了全球限量25輛Coupe及25輛Speedster火速售罄之後，再限量推出更高性能Turbo高性能版本，雖然基本建造費用高逹145萬美元起，不過全球限量75輛甫推出便被認購一空。早前廠方特別把Demo車從加州運到日本東京，參與香港代理舉行的SPS Japan Tour自駕遊活動，席間筆者有機會在日本富士賽車場(Fuji Speedway)，試駕這輛850ps馬力棍波後驅極級「猛獸」。 文、圖：DP

極級超跑Gunther Werks Turbo賽道試駕│全碳纖維車身 升級4公升雙Turbo引擎

一如之前的Gunther Werks Coupe及Speedster，全新Turbo也是以保時捷993 Carrera後驅版為基礎，車架及底盤經過徹底重建及加固(據講剛度提升300%)，前後跨距大幅加闊，配上專屬前後CNC懸掛組件、電子避震、Brembo GTR煞車系統。整個車外殼換上自家設計及製造的碳纖維組合，配合其他內外碳纖維及鋁合金零件，車重因此減輕逾200kg，現在只約1,225kg。

993 Donor Car原有的3.6公升氣冷引擎，只剩下中缸留用，並由美國Rothsport Racing(專責建造保時捷賽車引擎)重新打造出一台4公升雙Turbo氣冷引擎，並應用兩個水冷式Charge-cooler中冷器。另一重點是引擎冷卻風扇由垂直改為水平放置(像962賽車)，加強六個汽缸散熱效能。最大馬力高達850ps(Track模式)，配搭特製Getrag 6前速棍波及後驅，還有一個(碳纖維離合碟)限滑差速器。值得留意是車子不設任何電子循跡系統，一切由車主技術自行駕馭。

極級超跑Gunther Werks Turbo賽道試駕│850ps馬力棍波後驅「猛獸」 一步一驚心

駕駛這輛身價逾千萬港元的850ps馬力棍波「猛獸」，在響負盛名的高速賽道Fuji Speedway馳騁，心理壓力真不少。雖然筆者以前也擁有過一輛後驅993，不過Gunther Werks Turbo的駕駛感受完全兩樣，由於前後車胎極闊(295/30R18及325/30R18)，扭軚需要多一點力度，不過轉向、入波、離合器、油門及煞車腳掣機械極之精準，而且座姿位置相比原裝993正常很多，基本操作並沒任何困難。1、2、3波踏盡油門加速，推背力量感果然驚人，引擎轉數上升很快，強悍扭力源源不絕釋放出來，望着睹後鏡的997GT3 RS每次出彎時都被我拉開五、六個車位，可想而知此車的力量有多大！

由於車身相對現今超跑或Hypercars細小輕巧，而且馬步闊、軸距短，跑彎動作超級靈敏，不過由於扭力實在很大，沒有任何電子安全系統，而且試駕車只用上街胎(馬牌SC7)，懸掛在Track模式也未算太硬，所以每次發力出彎、或者攻略Fuji Speedway的4、5波快彎要格外小心，很容易便突破車胎抓力極限，幸好前後重量分布比993平衡，甩尾動態相對容易掌握。在漫長的大直路段，6波極速可達170mph(約274km/h)，以古典993標準來說簡直天方夜譚！

Gunther Werks Turbo是一輛與別不同的極級超跑，既擁有古典保時捷911的原始直接純機械操控風味，又有現今Hypercars的力量感和速度感，而且操作上很講求駕駛者的個人技術，6速棍波後驅，沒有電子輔助系統，沒有甚麼拖波自動補油功能(要自己做Heel & Toe踭趾動作)，這正正就是它的魅力所在。較可惜是全球只有75人可以認真享受到它的樂趣，據知香港8輛配額將於今年內交付。