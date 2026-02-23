Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新加強版法拉利Ferrari 296 Speciale賽道首試│880ps插電混能超跑 珠海賽道初試啼聲 車價668萬元起

更新時間：12:34 2026-02-23 HKT
發佈時間：12:34 2026-02-23 HKT

法拉利(Ferrari)香港代理Blackbird Concessionaires，早前邀請本地VIP及傳媒代表，到珠海賽車場率先試駕暫時全中國只此2輛的296 Speciale加強版，究竟這輛880ps馬力V6雙Turbo引擎混能超跑，相比普通版296 GTB的感受有多大分別？  文、部份圖片：DP

法拉利Ferrari 296 Speciale賽道首試│引擎強化偷輕 馬力增50ps 

 全新296 Speciale簡單說就是296 GTB的全方位加強版，引用了296 GT3及296 Challenge賽車技術，旨在提升駕駛樂趣快感。外觀最明顯分別是名為Verde Nürburgring的銀底彩綠獨家限定顏色，白色貼紙車花為選配項目(數字25官方解釋是原來代表此車純電續航力有25km)。
    車身配有專用碳纖維擾流套件，包括頭鏟、中間S-Duct和兩邊開孔式車頭蓋設計，車尾兩側加設獨立小翼片(配合原有車尾中間自動伸出式主控定風翼)，廠方指氣流下壓力相比296 GTB多20%至435kg(於250km/h)。車廂改動包括一塊過製造的輕量碳纖維門板、輕量碳纖維桶椅，錶板及軚盤改用Alcantara麖面物料包裹。
    296 Speciale沿用3公升120度夾角V6雙Turbo引擎，不過改用同廠F80的活塞和鈦合金連桿柄，曲軸再作偷輕，配合輕量IHI Turbocharger，還有鈦合金螺絲等。單是引擎減輕9kg，馬力提升37ps至700ps，配合7.45kWh鋰電和馬達(位於8速DCT波箱)的PHEV混能系統(輸出180ps和315Nm)，綜合馬力880ps、扭力755Nm，相比296 GTB多了50ps及15Nm。車身乾重相比普通296GTB減輕60kg至1,410kg。值得一提是新增Extra Boost功能(只於Qualify模式啟動)，可額外提供13ps。
    8速DCT波箱應用了新編程，1至7檔轉波反應更快，0至100km/h加速2.8秒(比GTB快0.1秒)。懸掛移植了296 GT3賽車Multimatic可調式吸震筒及鈦金屬彈簧。標準配用20吋鍛軨及Michelin Cup2車胎，碳纖維輪圈為附加項目。

法拉利Ferrari 296 Speciale賽道首試│賽道限速體驗 轉向超銳利

今次珠海賽道試車有些限制，主要因為圖中2輛296 Speciale是中國市場的展覽專用Pre-production原型車，首先是沒有裝上生產版的Michelin Cup 2專用車胎，只用上296 GTB規格的Bridgestone Potenza Sport「街胎」，加上賽道責任保險問題，所以廠方把試車速限設於180km/h，最高只能採用Sport模式。
    180km/h時速對於880ps馬力296 Speciale是甚麼概念？就是4波7千轉左右，基本上珠海賽道有很多段甫出彎發力已經輕易地「超速」，駕駛要極度克制！不過，296 Speciale開起來比296 GTB輕巧和穩健，轉波反應再快一點，Extra Boost功能在出彎時可提供多一點推背力。不過最精彩是轉向扭軚入彎第一刻，你會感到車頭指向更敏銳和實在。另外是車子於3波快彎馳騁，又或者高速煞車入彎之前，可明顯感到車身被氣流壓得更為穩定。雖然車子降級用上296 GTB規格的「街胎」，但抓地力已經更上一層樓，估計配用標準Cup 2車胎的彎速可以再高一倍以上！
    今次在珠海賽道有限度地試開了3圈，我想只能發揮到296 Speciale的五、六成潛能，未能評論是否值得多付逾100萬元去「升級」，畢境普通版296 GTB/GTS/Assetto Fiorano已經是一款超級優秀快車。

  • 296 Speciale規格
  • 引擎：3公升V6雙Turbo + 7.45kWh鋰電及馬達
  • 馬力/扭力：880ps/755Nm
  • 傳動：8速DCT半自動波，後驅
  • 0至100km/h：2.8秒
  • 純電續航力：25km
  • 尺碼：4,625 x 1,968 x 1,181mm
  • 淨重：1,410kg
  • 售價：$6,680,000起
  • 查詢：Blackbird Concessionaires/2376 8080

