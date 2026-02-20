全新國產電動車iCAUR V23香港開售│奇瑞旗下年輕新品牌 入門級越野SUV 一換一早鳥意向價16.99萬起

全新國產電動車品牌iCAUR正式登陸香港，代理錦龍汽車集團剛於農曆新年前，引入了全新iCAUR V23純電5座SUV越野車，有單馬達後驅標準版及雙馬達四驅Sport版兩款選擇，「一換一」早鳥意向價僅16.99萬元起，據知3月交付首批貨源已售罄，第二批要4月到港。詳盡試車影片連結按此。 文、圖：DP

全新iCAUR V23電動車香港開售│奇瑞汽車集團旗下年輕新牌 內地稱iCAR

全新iCAUR是奇瑞汽車集團旗下新品牌，內地稱為iCAR，由於iCAR海外商標被美國蘋果註冊，所以出版iCAR須改名為iCAUR。打頭陣到港發售的入門級純電SUV越野車iCAUR V23，有單馬達後驅標準版，以及雙馬達4驅Sport版，「一換一」早鳥意向價分別為$169,900及$219,900。據知3月交付首批貨源已售罄，第二批要4月到港。

現場看V23體積比鈴木Jimny XL五門版大上一個碼，軸距(2,735mm)長了140mm，換來更闊落車廂空間(特別是後排)。兩款iCAR V23主要分別在於動力系統不同，入門V23配59.9kWh鋰電及單馬達後驅，車重1,710kg，輸出136ps及180Nm數字上很平凡，不過一般市區行車表現爽快，力量感完勝Jimny XL。詳盡試車影片連結：按此。

全新iCAUR V23電動車香港開售│雙馬達四驅版力量更強 兼備Off-road越野模式

相比之下，配用81.8kWh鋰電及雙馬達四驅的V23 Sport，雖然車重多了110kg至1,820kg，不過加速力強悍如跑車，而且前軸多了一份牽引力，轉彎抺角更充實具信心。另外因為Sport版改用更大21吋胎軨(入門版為19吋)，循跡抓地力再高一班。

V23是偏向硬派越野車設計，所以離地距(210mm)較高，涉水深度可達600mm。而且前麥花臣、後五連桿獨立懸掛行程頗長，所以行走動態有着傳統四驅越野車的搖曳感，就像鈴木Jimny、平治G-Class一樣，喜歡的人(如我)會覺得很過癮，不過平順舒適度可能未及其他家庭SUV。值得留意是頂級V23 Sport特設Off-Mode行車模式，更能對應崎嶇爛路或沙泥路況。

兩個型號車廂設備大致相同，人造皮椅、電控前座、15.4中控觸屏(內置8核芯高通8155晶片)、PM 2.5空調過濾系統、540度鏡頭(360度環迴+180度車底透視)、Apple CarPlay及Android Auto、主角安全系統等齊備，只是沒有天窗或雪櫃等，用料及包裝超越了20萬元國產車水平。V23 Sport主要多了21吋胎軨及車身顏色選項。

總的來說，iCAUR V23是一款充滿個性和樂趣的平易近人五座電動SUV，兩個型號之中個人首選V23 Sport頂級版，取其更強力量和更安全操控感，四驅更能對應惡劣路況，而且續航力更長(NEDC 430km，支援DC 100kW快充)，裝備或駕駛感都更圓滿。詳盡試車影片連結按此。