全新平治Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC電動車接受預訂｜中型SUV雙馬達四驅WLTP續航力715km 預計第三季到港

繼GLB後，平治Mercedes-Benz昨日(2月12日)緊接宣佈，另一款全新電動車Electric GLC預計第三季到港，即日起開始接受預訂。純電動SUV暫時只有GLC 400 4MATIC雙馬達四驅一款車型，具體售價同樣暫未透露（德國售價71,281歐元起），有關訂購詳情可向代理仁孚行查詢。明天是情人節，仍未準備好禮物的朋友，會否考慮送部新車給摯愛！文：sammy、圖：平治

平治Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC接受預訂：搭載94kWh鋰電與2速波箱 充電10分鐘行305km

平治香港現階段釋出的新車資訊相當有限，只能掌握是全新GLC 400 4MATIC建基於最新電動車專用底盤平台，搭載94kWh鋰電與前後馬達及2速波箱，擁有489hp馬力和800Nm扭力，0-100km/h加速4.3秒，極速210km/h，WLTP續航力高達715km。受惠800V電驅系統，最高支援DC 330 kW直流快充，充電10分鐘可行305km。另外，港版將配備發光鬼面罩、最新MBUX資訊娛樂系統連虛擬助理及全景式玻璃天窗。

五門五座位純電動GLC的長闊高尺碼放大到4,845 x 1,913 x 1,644mm，軸距也延伸80mm至2,972mm，車廂空間較上代汽油版更寬敞。當中，前座與後座的腳位及頭頂空間，分別增加了13mm和46mm與47mm和17mm。行李箱容量介乎570升至1,740升，並同樣新增128升前置行李箱。