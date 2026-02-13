Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新平治Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC電動車接受預訂｜中型SUV雙馬達四驅WLTP續航力715km 預計第三季到港

汽車
更新時間：16:09 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:09 2026-02-13 HKT

繼GLB後，平治Mercedes-Benz昨日(2月12日)緊接宣佈，另一款全新電動車Electric GLC預計第三季到港，即日起開始接受預訂。純電動SUV暫時只有GLC 400 4MATIC雙馬達四驅一款車型，具體售價同樣暫未透露（德國售價71,281歐元起），有關訂購詳情可向代理仁孚行查詢。明天是情人節，仍未準備好禮物的朋友，會否考慮送部新車給摯愛！文：sammy、圖：平治

平治Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC接受預訂：搭載94kWh鋰電與2速波箱 充電10分鐘行305km

平治香港現階段釋出的新車資訊相當有限，只能掌握是全新GLC 400 4MATIC建基於最新電動車專用底盤平台，搭載94kWh鋰電與前後馬達及2速波箱，擁有489hp馬力和800Nm扭力，0-100km/h加速4.3秒，極速210km/h，WLTP續航力高達715km。受惠800V電驅系統，最高支援DC 330 kW直流快充，充電10分鐘可行305km。另外，港版將配備發光鬼面罩、最新MBUX資訊娛樂系統連虛擬助理及全景式玻璃天窗。

五門五座位純電動GLC的長闊高尺碼放大到4,845 x 1,913 x 1,644mm，軸距也延伸80mm至2,972mm，車廂空間較上代汽油版更寬敞。當中，前座與後座的腳位及頭頂空間，分別增加了13mm和46mm與47mm和17mm。行李箱容量介乎570升至1,740升，並同樣新增128升前置行李箱。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前