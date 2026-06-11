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全新平治Mercedes-Benz GLC 250 Electric電動車香港意向價公布｜雙馬達四驅SUV 續航力650km 意向價79.9萬起

汽車
更新時間：18:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-11 HKT

平治Mercedes-Benz昨日(6月10日)宣布，全新GLC 250 Electric純電四驅SUV，即日起開始接受預訂，意向價HK$799,000起，首批預計第三季抵港！  文：sammy、圖：平治

平治Mercedes-Benz GLC 250 Electric接受預訂：搭載85kWh鋰電與2速波箱 WLTP續航力650km

平治香港宣布首先在港預售的GLC 250 Electric版本，建基於全新800V電動車專用底盤平台，搭載85kWh鋰電與前後馬達(連2速波箱)四驅，輸出354ps馬力和505Nm扭力，0至100km/h加速5.9秒，極速210km/h。WLTP續航力650km。受惠800V電驅系統，最高支援DC 320kW直流電快充。另外，港版將配備發光鬼面罩、最新MBUX資訊娛樂系統、Burmester 3D環迴音響、AMG車身套件及輪圈，還有舒適型座椅，可選配3段加熱功能。
    5門5座位純電動GLC的車身尺碼比上代擴大不少，現為4,845 x 1,913 x 1,644mm，軸距也延伸80mm至2,972mm，車廂空間較上代汽油版更寬敞。當中，前座與後座的腳位及頭頂空間，分別增加了13mm和46mm與47mm和17mm。行李箱容量介乎570升至1,740升，並新增128升前置行李箱。買家可額外選配智能Airmatic空氣懸掛、後輪轉向功能(4.5度)，以及車廂39.1吋一體化MBUX Hyperscreen數碼錶板屏幕。

  • 平治Mercedes-Benz GLC 250 Electric規格
  • 傳動：85kWh鋰電+前後馬達，四驅
  • 馬力/扭力：354ps/505Nm
  • 0至100km/h：5.9秒
  • WLTP續航力：650km
  • 尺碼：4,845 x 1,913 x 1,644mm
  • 售價：HK$799,000起
  • 查詢：仁孚行/2504 6140

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