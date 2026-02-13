唐碧霞2026馬年運程│車身顏色/車牌號碼/座駕產地如何選？ 駕車行大運宜往正東/東南/正北

很多朋友進入馬年除了會關注自己的運程外，亦有不少車主想了解跟座駕有關的宜忌。不同生肖在挑選座駕時，有什麼需要跟自己生肖配合？在顏色方面，不同生肖又有沒有什麼分別？原則上，其實不同車型對我們的影響不算太大，相反，車身顏色的影響就大得多。

車身顏色可依出生季節而定 車牌號碼忌2組數字

車身顏色可根據不同的出生季節而定，例如是春天出生，即是農曆正月、二月或三月出生的話，一般來說命格就是屬木，宜選用一些屬金的東西，所以車身可選擇金色、白色、銀色；夏天出生的話，即是農曆四月、五月和六月出生，火會較重，宜用上黑色、藍色、灰色；秋天出生代表是農曆七月、八月和九月天生，金較重，可用一些木的東西，例如綠色和青色；而冬天出生即是農曆十月、十一月或十二月，水會比較重，直用一些鮮豔的顏色，屬火的顏色，例如是紅色、紫色、橙色。

車身顏色可依出生季節而定：

春天出生（農曆正月、二月、三月）：金色、白色、銀色

夏天出生（農曆四月、五月、六月）：黑色、藍色、灰色

秋天出生（農曆七月、八月、九月）：綠色、青色

冬天出生（農曆十月、十一月、十二月）：紅色、紫色、橙色

不同生肖在選用車牌號碼方面都可以配合。首先，就是2號和5號、5號和2號，假設車牌有52或者25的話，那就不是太理想，因為這稱為「二五交加，損主重病」，所以要儘量避免這些數字；另外就是6號和7號，稱為「六七交劍煞」，駕駛的話容易有危險，

同樣需要避免；最後就是2號和3號，就是「二三鬥牛煞」，代表容易出現小問題。

其實我們可根據不同五行的喜忌去選用相應的數字。如命格需要用水，就可選用多點1號和6號；如用金的話就可選4號和9號；需要土的話，就可選5號和0號；要用火就可用2號和7號；用木的話可用3號和8號。當然，現在正值九運，所以一些和九相關的數字都會特別好運，如車牌號碼有9加9組合，即是雙9、或是89、19、11都會特別當旺。

車牌號碼組合忌：

（25）、（52），「二五交加，損主重病」

（6）、（7），「六七交劍煞」

（2）、（3），「二三鬥牛煞」

座駕的出產地又是否需要考慮？原則上來說，其實都是根據不同的命格，以出生季節來區分。春天出生的話，可考慮一些歐美車；夏天出生可以考慮國產車，因代表北方，亦是代表著水，能中和命格；秋天出生可考慮日本車；至於冬天出生，因駕駛這行為是屬火， 所以駕駛什麼品牌都可以。

座駕產地：

春天出生（農曆正月、二月、三月）：歐美車

夏天出生（農曆四月、五月、六月）：國產車

秋天出生（農曆七月、八月、九月）：日本車

冬天出生（農曆十月、十一月、十二月）：任何品牌

揸車行大運宜正東/東南方/正北方 九龍東/柴灣/北區各有好運

很多人說，在農曆新年要開車行大運，當中有幾個方向都是不錯的。2026年最好的方位，

第一就是正東，對於財運會有正面幫助，在香港的話，牛頭角、觀塘或柴灣方向都是不錯。

另外，東南代表喜慶位，容易有開心事發生，例如升職、加薪、買樓或創業，如想有這方面的運，可循東南方向，如將軍澳。如希望各方面都形平均地有提升的話，北面是個好位置，可考慮上水、粉嶺，或是中環、灣仔、銅鑼灣。

農曆新年開車行大運：

正東方財運位：牛頭角、觀塘或柴灣

東南喜慶位：將軍澳

北方各方面平均提升：新界北區、中環、灣仔、銅鑼灣

至於南面及西北方比較一般，南方代表新一年容易發生不太開心的事，以全世界來說，澳洲、泰國、馬來西亞、新加坡及紐西蘭等地都需要多加留意，而西北方都不太看好。

新曆2月11日，即是俗稱的年廿四，這天是適合洗車或進行汽車美容，新一年當然要將座駕清潔得乾淨整齊，氣場自然都會變好。而座駕擺設方面，是不建議在車上進行過多粉飾，只要駕駛專注就能順風順水。另一方面，想每年順風順水都需要一些轉變，例如是一些擺設的位置，到新一年都需改變，如放在病位的話，當然就要移去有利位置。有幾個生肖今年都要留意，例如：屬馬、屬鼠、屬牛及屬兔，來到馬年都會出現不同程度的變化，可能會關乎感情、住屋、健康、財運等，所以來到不太契合的年份，不如多做開心事，如結婚、置業、添丁及創業，這些都能提升整體運勢。



