Tesla海港城超充站啟用 車主充電享泊車優惠

汽車
更新時間：12:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:30 2026-02-13 HKT

隨着電動車數量增加，充電設施的需求亦更高。而作為市場用家最愛的Tesla，一直關心客人需要。目前，品牌在香港及澳門已擁有98個超級充電站及127個目的地充電站。近日廠方宣布屬港、澳地區的第500個超級充電器已正式落成，這標誌着品牌在本地充電網絡邁向新里程。

超級充電站落戶尖沙咀 供4最高功率達250kW的超級充電器

這個全新的超級充電站，設於九龍尖沙咀海港地海運大廈停車場4樓，提供多達4個最高功率達250kW的超級充電器，另外還有最高功率達21kW的充電器，為品牌客戶及並他用家帶來更方便的充電服務。

而為慶祝充電站啟用及第500個超級充電器落成，品牌更特別推出專屬車主的充電回饋優惠。由即日起至2026年3月8日，Tesla車主憑即日尖沙咀海港城商戶電子貨幣消費單據，於停車場繳費處換領免費泊車優惠時，出示Tesla匙卡或鑰匙，便可獲額外1小時免費泊車優惠。對於喜受開車出外Shopping的車主而言，既可享充電方便更可享泊車優惠，實在非常吸引。

