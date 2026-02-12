Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用｜加設直流DC 120kW高速充電椿替電動車充電 支援Inchcape One+手機App

更新時間：13:33 2026-02-12 HKT
發佈時間：13:33 2026-02-12 HKT

英之傑與加德士攜手推出全港首個聯營油電站已於2月10日正式運作，該站位處蒲崗村道加德士加油站（蒲崗村道與豐盛街交界），站內加設兩台施耐德電氣（Schneider Electric）的直流DC 120kW高速充電椿，可為電動私家車和商用車輛提供充電服務。充電椿支援全新Inchcape One+手機應用程式，即日起至2026年3月15日還享有開幕限時優惠。文：sammy、圖：Inchcape

英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：開幕限時優惠每度電低至$2.5 AI人工智能識別車型

英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：啟動禮由英之傑香港大中華區董事總經理劉啟成主持（左二），主禮嘉賓包括環境及生態局副局長黃淑嫻女士（左三）、雪佛龍香港董事長黃向榮先生（右二）、施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生（右一）及中華電力有限公司電動出行總監林浩文先生（左一）
英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：啟動禮由英之傑香港大中華區董事總經理劉啟成主持（左二），主禮嘉賓包括環境及生態局副局長黃淑嫻女士（左三）、雪佛龍香港董事長黃向榮先生（右二）、施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生（右一）及中華電力有限公司電動出行總監林浩文先生（左一）
英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：英之傑與加德士全港首個聯營油電站日前正式啟動
英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：英之傑與加德士全港首個聯營油電站日前正式啟動
英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：站內加設兩台施耐德電氣(Schneider Electric)的直流DC 120kW高速充電椿，可為電動私家車和商用車輛提供充電服務。
英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：站內加設兩台施耐德電氣(Schneider Electric)的直流DC 120kW高速充電椿，可為電動私家車和商用車輛提供充電服務。
英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：充電椿支援全新Inchcape One+手機應用程式，即日起至2026年3月15日還享有開幕限時優惠。
英之傑與加德士全港首個聯營油電站正式啟用：充電椿支援全新Inchcape One+手機應用程式，即日起至2026年3月15日還享有開幕限時優惠。

英之傑香港全面配合政府的《電動車普及化路線圖》，並積極推動減碳及能源轉型相關政策。應政府通過調整油站地契條款，加裝電動車充電設施，促進轉型使用電動和新能源汽車，最近更與雪佛龍香港簽訂合作協議，聯手推出全港首個聯營油電站。在蒲崗村道加德士加油站內加設兩台施耐德電氣（Schneider Electric）的直流DC高速充電椿。當天啟動禮由英之傑香港大中華區董事總經理劉啟成主持，主禮嘉賓包括環境及生態局副局長黃淑嫻、雪佛龍香港董事長黃向榮、施耐德電氣香港區總裁趙啟文、以及中華電力有限公司電動出行總監林浩文。

回應政府加速推動電動的士普及化，於2027年前投入約3,000輛電動的士的政策方向。全新充電站於每日下午3時至6時的繁忙時段，將為電動的士提供每支充電樁6個預約充電，以解決司機的輪候煩惱，其餘時段則開放予所有車主。收費方面，電動車私家車和電動的士每度電為$3.8及$2.66，而即日起至2026年3月15日更提供開幕限時優惠，電動私家車與電動的士每度電只需$2.8和$2.5。同時，該油電站更是全港首個採用AI人工智能攝影機技術的充電站，系統可透過頂燈、半月牌及車隊貼紙等特徵辨識的士，以便在每日下午專用時段享用優惠價格充電。

 

