全新法拉利電動車名字揭盅：Ferrari Luce│兩大名師Marc Newson及Jony Ive操刀設計 車廂率先公開

汽車
更新時間：12:53 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:53 2026-02-11 HKT

意大利法拉利(Ferrari)剛於昨天(2月10日)在美國三藩市舉行大型發布會，宣布旗下史上首輛全新純電動車取名為Ferrari Luce，即意大利語光芒、照亮的意思。另外同場全面公開新車的內裝細節，Ferrari Luce電動車由美國LoveFrom公布負責設計，兩位創辦人鼎鼎大名，包括工業設計師Marc Newson，以及前蘋果iPhone設計師Jony Ive。據知新車真身將於今年5月在意大利舉行的第三階段發會布會才會公開。  文：DP   圖：法拉利

全新法拉利Ferrari Luce電動車內廂公開│機械實體鍵主導 一反觸控屏幕潮流

法拉利史上首款純電動車Ferrari Luce，將於今年中旬正式面世，廠方特別分三階段揭示新車不同細節，首先是去年10月在意大利Maranello總部公開全新底盤、硬件配置及輸出參數資料等，《駕駛艙》當時也有參與其中，詳細介紹影片連結在此。今次廠方在美國三藩市舉行的第二階段發布會，分開兩個重點，首先是公布新車名字為Ferrari Luce，即意大利語光芒、照亮的意思。另一重點是全面公開Ferrari Luce的車廂設計，包括整個僅錶板、軚盤、座椅，以至各個按掣功能等。
     全新Ferrari Luce是由美國三藩市LoveFrom公司兩位創辦人Jovy Ive (前蘋果iPhone設計師)及Marc Newson (著名工業設計師)負責設計。從車廂設計可以感受得到兩位大師的個人特色及新穎創意，首先是一反現今電動車由Tesla引發的純觸控屏幕大潮流，一切回歸實體Toggle按鍵及Analogue指針式儀錶格局，軚盤、撥片、冷氣風口及大部份按掣，都是採用100%循環再造鋁合金材料CNC切削而成，據知所有掣鍵觸感及手感，都經過精密思考設計安排，確保與別不同。當中儀錶板應用了雙層OLED屏幕，帶來立體景深資訊顯示。
    法拉利產品發展總監Gianmaria Fulgenzi去年接受《駕駛艙》訪問時提到，全新Ferrari Luce為5座位4門格式(但不能透露是房車、旅行車或SUV)，他說整個底盤及傳動系統，已經準備好可以隨時投產，新車底盤及硬件重點如下：

 

  • 法拉利全新設計電動車專用底盤，逾60項專利技術，採用75%循環再造鋁合金製作
  • 軸距2,960mm，前後懸長特別短，前排座位靠近前軸
  • 85%電池鋪在車底，成為車架結構一部份，重心比汽油車降低80mm
  • 前後重量分布47:53，車重約2,300kg
  • 底盤採用空心結構(包括懸掛塔頂)，可減重及增強撞擊緩衝力
  • 後軸設有史上最大型副車架Subframe，馬達、逆變器及懸掛鑲嵌其中
  • 4個永磁同步馬達驅動各車輪，前軸可快速斷開動力變成後驅延長續航力
  • 前軸(2馬達)輸出210kW(286ps)、3,500Nm，最高轉速25,500rpm
  • 後軸(2馬達)輸出620kW(843ps)、8,000Nm，最高轉速30,000rpm
  • 綜合馬力逾1,000ps，0至100km/h加速2.5秒，極速310km/h
  • 鋰電容量122kWh(800V/1,200A)，電池由SK On提供，模組自家研發及製造
  • 鋰電密度195Wh/kg(1.3kW/kg)業界最高
  • WLTP續航力約530km，最高支援DC 350kW快速充電
  • 逆變器、電路板及軟件全是法拉利自行研發及製造
  • 第三代48V主控懸掛源自Purosangue及F80，軸心螺距增加20%，重量減輕2kg

