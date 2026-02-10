全新起亞KIA PV5 Deluxe電動車試駕｜5座MPV單馬達前驅 WLTP續航力412km「一換一」售價$369,800

全新起亞（KIA）PV5電動車正式開售，港版選擇包括2座位與5座位PV5 DX客貨車，以及今次試駕的PV5 Deluxe私家車。全線劃一搭載71.2kWh鋰電及前置馬達，WLTP續航力412km，客貨車售$299,800起（商用電動車免稅），私家車「一換一」價為$369,800，首批最快第一季交付。文、圖：sammy

全新起亞KIA PV5 Deluxe電動私家車本地試駕：前衛未來造型吸睛 標配雙電趟門電尾門

韓國製造的PV5，是KIA首款商客兩用純電車型，品牌代理安排新車於去年底舉行的IMXpo 2025香港汽車博覽率先亮相。高頭大馬的PV5建基於集團的E-GMP.S專用電動貨車平台，全長4,695mm、闊1,895mm、高1,923mm，軸距2,995mm，車重2,145kg。純電MPV造型談不上高顏值，但整體設計充滿未來感與前衛概念車氣息，所到之處皆引人注目，超高收視不讓身價不菲超跑專美。除了LED前後燈組與16吋合金輪圈，私家車版本標配雙電趟門與電動尾門，配置更豪華齊全，而客貨車版本需要額外選配。開啟上揭式尾門，頓變遮陽隔熱篷頂，長大覆蓋範圍適合戶外活動使用。值得注意是車身高度超過1.9米，進出停車場需要留神。

全新起亞KIA PV5 Deluxe電動私家車本地試駕：超大車廂設備豐富 滿佈收納空間

簡約務實車廂van味偏重，勝在空間超大與設備豐富。仿皮座椅駕乘感舒適，電動前座兼具冷暖功能，車身離地距達399mm，配合門邊扶手上落輕鬆便捷。除了多功能皮軚環、7.5吋TFT-LCD電子儀錶板和12.9吋觸控中央屏幕連資訊娛樂系統，標準配置還有恆溫冷氣連後排獨立出風、Auto Hold電子手掣、手機無線充電、中控台與前座椅兩側USB充電位、原廠6喇叭音響、Apple CarPlay與藍牙連接、360泊車鏡頭、5安全氣袋和多項主動行車輔助系統等。座艙滿佈收納空間，包括錶板與控制台、門板內側和乘客席前方首飾箱，而前排地台與前座兩側下方更隱藏暗格，盡顯心思細密。另前座之間的英式插座可V2L對外供電，適合車中泊使用。特大尾箱設有行李簾，地台下也有多元化儲物格，略嫌電動車不設天窗，同時後排車窗是手趟形式。

全新起亞KIA PV5 Deluxe電動私家車本地試駕：動力輸出恰到好處 靈活操控行車安穩

單馬達前驅KIA PV5 Deluxe擁有163ps馬力和250Nm扭力，性能不算亮麗，表現倒是實而不華。無論起步與加速，動力輸出皆合理和恰好，作為家庭車勝任稱職，412km續航力亦能滿足日用所需。喜出望外是大碼電動MPV的操控異常靈活乖巧，最少迴旋半徑只5.5米。電動力輔助軚感清晰實在，指向直接精準，偏快車速下入出彎道，車身保持安穩，沒明顯擺動或傾側，柔中帶剛懸掛設定兼顧行車舒適與駕駛樂趣。

軚波設計轉檔方便，輕按軚環底部Drive Mode鍵可切換Eco、Normal、Snow三種不同駕駛模式。軚環+/-撥片是用作選擇動力回收強弱度，1至3級視乎所需。個人偏好2級，減速之餘沒太大拉扯感，彎前或下坡升上Level 3，又可發揮汽油車般的拖波反應，十分受用。車系最高支援DC 150kW直流快充，約30分鐘可補充10%至80%電量。面對高性價比國產對手，PV5私家車版售近37萬元，難免會遇上考驗。代理透露，稍後還會引入7座位版，但暫時未知意向價。