全新平治Mercedes-Benz GLB電動車接受預訂｜港版7座SUV包括GLB250+/GLB 350 4MATIC 預計第二季到港

平治Mercedes-Benz香港今日(2月5日)宣佈，全新GLB電動車預計第二季到港，並於即日起接受預訂。港版包括單馬達後驅GLB 250+和雙馬達四驅GLB 350 4MATIC兩款，7座位屬於標準配置，但具體售價暫未透露。文：sammy、圖：平治

全新平治Mercedes-Benz GLB電動車接受預訂：搭載85kWh鋰電與2速波箱 WLTP續航力高達631km 充電10分鐘行260km

新一代平治GLB也邁向純電動化，豪華純電7座SUV裡外設計全面革新之餘，港版車型將配備發光鬼面罩、全景式玻璃天窗、最新MBUX資訊娛樂系統連虛擬助理等設備。後驅GLB 250+與四驅GLB 350 4MATIC同樣搭載85kWh NMC三元鋰電池，以及整合於後置PSM馬達內的2速波箱，全面發揮更佳電能效率。

動力方面，GLB 250+可輸出200kW(約272hp)馬力和335Nm扭力，0-100km/h加速7.4秒，WLTP續航力高達631km。GLB 350 4MATIC擁有260kW(約354hp)與515Nm更強動力，0-100km/h只需5.5秒，最高續航里程為614km。兩車極速同為210km/h，耗電量則分別是18.3-15.8kWh/100 km和18.6-15.9kWh/100 km。受惠800V電動驅動平台，車系最高支援DC 320 kW直流快充，充電10分鐘已可行260km。對全新GLB電動7人SUV感興趣的朋友，可向代理仁孚行查詢訂購詳情，現有「一換一」計劃快將於3月底屆滿，宜把握優惠良機。