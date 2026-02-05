全新凌志Lexus ES電動車香港價單曝光│日本製ES350e/ES500e預售開始 「一換一」意向價64.8萬元起 8月交付

凌志(Lexus)香港代理日前宣布，全新日本製造ES系列純電四門房車即日起接受預購，一式兩款型號包括單馬達前驅ES350e，及雙馬達四驅ES500e，「一換一」意向售價分別為$648,000及$755,500起，不過新車聽聞4月才亮相，首批右軚版最快8月抵港交付，最終價格視乎3月31日之後「一換一」計劃有否變動而更改。 文：SL 圖：凌志

全新凌志Lexus ES四門電動房車香港預售│香港右軚版日本製造 首批8月交付

全新第8代凌志Lexus ES去年5月在上海車展全球首發，新車建基於豐田TNGA (GA-K)中大型車款底盤平台，並有HEV汽油引擎混能或BEV純電動兩種傳動組合。據知今次香港代理首先引入純電版本，包括ES350e Premium及ES500e Premium，兩款均是日本製造。

ES350e配用77kWh鋰電及單馬達前驅，輸出227ps馬力及267Nm扭力，0至100km/h加速8.9秒，CLTC續航力615km；ES500e同配77kWh鋰電，不過雙馬達四驅輸出更強342ps馬力及430Nm扭力，0至100km/h加速5.9秒，CLTC續航力580km，兩者均支援DC 150kW快速充電。

新ES體積比上代明顯擴大，車長5,140mm、闊度1,920mm、高度1,560mm，分別增加了165mm、55mm和115mm，軸距延伸80mm至2,950mm。車廂奉行簡約主義，配有12.3吋數碼錶板與14吋中控觸屏、真皮發熱軚盤、HUD抬頭資訊顯示、10段電動調校駕駛席、主動聲控系統、雙無線充電板、Apple CarPlay、17喇叭Mark Levinson高級音響及Lexus Safety System+4.0（LSS+4.0）安全輔助系統等。ES350e及ES500e「一換一」意向售價分別為$648,000及$755,500起，聽聞新車4月才正式在港發表，首批最快8月抵港交付。據知顧客可先付$10,000意向訂金(可退還)，最終價格要視乎3月31日之後電動私家車「一換一」計劃有否變動而需作出調整。