Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新凌志Lexus ES電動車香港價單曝光│日本製ES350e/ES500e預售開始 「一換一」意向價64.8萬元起 8月交付

汽車
更新時間：15:49 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:49 2026-02-05 HKT

凌志(Lexus)香港代理日前宣布，全新日本製造ES系列純電四門房車即日起接受預購，一式兩款型號包括單馬達前驅ES350e，及雙馬達四驅ES500e，「一換一」意向售價分別為$648,000及$755,500起，不過新車聽聞4月才亮相，首批右軚版最快8月抵港交付，最終價格視乎3月31日之後「一換一」計劃有否變動而更改。   文：SL   圖：凌志

全新凌志Lexus ES四門電動房車香港預售│香港右軚版日本製造 首批8月交付

全新第8代凌志Lexus ES去年5月在上海車展全球首發，新車建基於豐田TNGA (GA-K)中大型車款底盤平台，並有HEV汽油引擎混能或BEV純電動兩種傳動組合。據知今次香港代理首先引入純電版本，包括ES350e Premium及ES500e Premium，兩款均是日本製造。
    ES350e配用77kWh鋰電及單馬達前驅，輸出227ps馬力及267Nm扭力，0至100km/h加速8.9秒，CLTC續航力615km；ES500e同配77kWh鋰電，不過雙馬達四驅輸出更強342ps馬力及430Nm扭力，0至100km/h加速5.9秒，CLTC續航力580km，兩者均支援DC 150kW快速充電。
    新ES體積比上代明顯擴大，車長5,140mm、闊度1,920mm、高度1,560mm，分別增加了165mm、55mm和115mm，軸距延伸80mm至2,950mm。車廂奉行簡約主義，配有12.3吋數碼錶板與14吋中控觸屏、真皮發熱軚盤、HUD抬頭資訊顯示、10段電動調校駕駛席、主動聲控系統、雙無線充電板、Apple CarPlay、17喇叭Mark Levinson高級音響及Lexus Safety System+4.0（LSS+4.0）安全輔助系統等。ES350e及ES500e「一換一」意向售價分別為$648,000及$755,500起，聽聞新車4月才正式在港發表，首批最快8月抵港交付。據知顧客可先付$10,000意向訂金(可退還)，最終價格要視乎3月31日之後電動私家車「一換一」計劃有否變動而需作出調整。

  • Lexus ES(香港版)電動車規格
  • 型號：ES 350e   /   ES 500e
  • 傳動：77kWh鋰電單馬達前驅  /   77kWh鋰電雙馬達四驅
  • 馬力/扭力：224ps及267Nm   /   343ps/430Nm
  • 0至100km/h：8.9秒   /  5.9秒
  • 續航力(CLTC)：615km  /  580km
  • 尺碼：5,140 x 1,920 x 1,560mm
  • 意向價(一換一計劃)：$648,000起 /  $755,500起
  • 查詢：Lexus HK/2820 4020

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
5小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
8小時前
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
10小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
2小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
7小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
2026-02-04 16:00 HKT
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前