新一代寶馬BMW 116 M Sport Edition本地試駕｜1.5直三turbo引擎配7速steptronic雙離合器自動波 豪華揭背小車貫徹純粹駕駛樂趣

縱使BEV純電動車大行其道，但身邊仍有不少死硬派朋友，堅持傳統汽油車的駕駛樂趣是無可代替。最近，寶馬香港引入了全新第四代BMW 1系，且看這部大轉款豪華小型揭背車，又能否滿足馬迷所需。文、圖：sammy

新一代寶馬BMW 116 M Sport Edition本地試駕：德國萊比錫工廠生產 展現M系高性能跑車魅力

2004年面世至今，BMW 1系的全球累計銷量已超過300萬輛。代號F70的第四代接棒新車，產於集團的德國萊比錫工廠，輸港型號包括116及116 M Sport Edition，兩者售價分別為$319,000起和$359,000起。避免與BMW i電動車構成混淆，BMW汽油車往後不會在型號數字後加入i，116是新安排下的例子。五門五座位揭背車的容貌未至翻天覆地巨變，但運動氣息與科技感俱提升。當中，車頭造型比上代扁平，相對寬闊及向前略傾的雙腎形面罩換上縱橫交錯紋理，革新主動式LED頭燈融合了垂直日行燈及轉向指示燈，並在兩側C柱導入「1」字元素。車尾方面，配備加長式頂置擾流板、側面擾流器與黑飾板，營造強而有力立體觀感。另扁平尾燈延伸至行李箱及車側，展現寬闊穩重姿態，而尾燈與指揮燈同以垂直式排列，設計前後呼應。試車是116 M Sport Edition，標配全套M Sport組件，包括特大泵把連進氣口、專屬M側裙、擾流尾泵把和18吋M輕合金輪圈，剛勁跑魅倍感銳利。體積方面，今代尺碼輕微調整，車長增加42mm至4,361mm和高度提升25mm至1,459mm，1,800mm闊度與2,670mm軸距則維持。

新一代寶馬BMW 116 M Sport Edition本地試駕：數碼化座艙煥然一新 智駕護航泊車輕鬆

數碼化車廂貫徹新世代BMW的設計語彙，滿載科技氛圍。當中，最吸睛首推由10.25吋輕觸式屏幕與10.7吋電子儀錶板組成的一體式曲面屏幕。前衛簡約風格座艙減省了不少實體鍵，例如把傳統排檔桿刪除，透過小巧推拉掣便可轉檔。同時，雙區恆溫冷氣系統亦全面數碼化，可從屏幕介面直接操作。全車座椅由具備穿孔設計的Veganza純素皮革物料包裹，前排電動Sport seats體貼舒適，駕駛席兼具記憶功能。標準版採用三幅式多功能運動軚環，M Sport Edition則搭載專屬M平底式跑車皮軚環連+/-轉檔撥片，連同M金屬門檻、專屬內飾和炭黑車頂篷，呈現濃郁跑味。標準配置還有電尾門、最新BMW Operating System 9系統連語音助理、巨大全景式天窗、手機無線充電、氣氛燈、前後USB連接埠及Harman Kardon音響。新車同時標配BMW Driving Assistant，系統包括自動煞車的防撞輔助、閃避轉向輔助、車道偏離警示、後方防追撞與車流警示及開門警示功能。Parking Assistant則涵蓋前後泊車感應、自動泊車輔助、後視鏡頭及50m倒車輔助，提升出行安全之餘，泊車也變得輕鬆直接。行李箱容量介乎380升至最大1,200升，滿足日用所需。

新一代寶馬BMW 116 M Sport Edition本地試駕：革新動力配先進底盤 10秒Boost增壓全力衝刺

全新116以1.5公升直三turbo引擎搭載七速Steptronic雙離合器自動波箱，擁有122hp馬力和230Nm扭力，0-100 km/h需時9.8秒，WLTP耗油量低至6.5L/100km。懸掛系統是全新設計，亮點在於提升剛性並減輕重量，結合升級底盤技術與前軸後傾角度增加20%，以及同級獨有的直接輪速控制防滑系統，有助提升直線加速的穩定性及轉向精準度，令前驅揭背車的駕乘感更舒適，展現出色抓地力，令彎路表現更自然順暢。試駕116 M Sport Edition還標配Adaptive M懸掛系統，吸震效能相對細緻，高速跑動格外平穩，成就極致操控。對比電動車的澎湃豐厚動力，116的122hp輸出難言出眾，卻勝在車重只約1,390kg，整體表現很平均。再加上具備Boost增壓功能，輕拉軚環左方「-」撥片，可即時釋放最強動力，持續10秒助全力衝刺。記憶之中，汽油車只有保時捷911擁有，如今入門級揭背車也具備，絕對加fun。另一值得欣賞，是新車那份敏捷與俐落的純粹好玩操控，這正正是BMW的強項，結合一把真實非虛擬的引擎聲，確實開心愉悅許多。然而，對比一眾高性價比國產電動車，入門版116的售價已貼近32萬元，估計今時今日較難觸動理性客群。

BMW 116 M Sport Edition規格

引擎：1.5公升直三Turbo

馬力：122hp /3,900-6,500rpm

扭力：230Nm/1,500-3,600rpm

傳動：七速Steptronic雙離合器自動

0-100km/h：9.8秒

耗油量：6.6-6.5L/100km(WLTP)

尺碼：4,361ｘ1,800及1,459mm

售價：$359,000起

查詢：3129 9000