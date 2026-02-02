新改版平治Mercedes-Benz S-Class(W223)德國發表│內外50%共2,700個零件更新大改 導入AI系統 全新V8引擎 今年下旬全球開售

平治(Mercedes-Benz)剛於上周五(1月30日)在德國斯圖加特總部博物館舉行盛大活動，除了慶祝品牌成立140周年，還同場發表革新版S-Class旗艦房車，有多達50%零件為全新製造，引擎全面更新，豪華配套進一步加強，並引入新一代AI智能系統，每一個細節都精心改良。 文：DP 圖：平治

平治Mercedes-Benz S-Class改良版登場│全車50%共2,700零件更新 改動在細節

這一代編號W223平治S-Class於2020年面世，事隔6年，廠方終於推出Facelift改良版，不過今次更新升級可說是歷來最大陣仗的一次，平治指2027年版本S-Class全車約5,400個零件之中，有50%(即約2,700個零件)是全新製作或改良，據知新版內外每一個細節位置都經過優化，貫徹S-Class豪華房車優越內涵和高貴形象。

新版外觀最顯著改動，是鬼面罩更見巨型，據講面積擴大20%，配合發光框邊及星星圖案，甚至車頭三點星廠徽也可選配發光功能。全新Digital Light LED頭燈照明範圍擴大40%，最遠照程可達600米。

平治Mercedes-Benz S-Class改良版登場│全新MB.OS作業系統導入AI輔助功能

車廂最大變動是中控台原有直立屏幕變為傳統14.4吋橫置格式，配合12.3吋副駕席觸屏，組成一幅大型MBUX Superscreen(為標準項目)，駕駛席前方另備12.3吋數碼錶板。車子應用平治最新MB.OS作業系統，同時內置AI語音助手功能。後排一如以往可提供如頭等艙配置，包括左右13.1吋觸屏、電控獨立座椅連躺卧模式、按摩功能，甚至視像會議系統、Burmester 4D高級音響等，較為新穎是數碼控制風口及前排安全帶發熱功能(最高攝氏44度)。

全線直六及V8引擎都經過大幅強化升級，頂級S580 4Matic搭載編號M177 Evo全新4.0 V8(Flat-plane Crank)雙Turbo機器，配合48V輕混能系統，輸出537ps/750Nm。S450 4Matic及S500 4Matic版則配M256 Evo型3.0直六Turbo引擎，同樣有48V輕混能系統，輸出分別為381ps/560Nm及449ps/600Nm；車系同時提供柴油及PHEV插混版本。

Airmatic空氣懸掛經過大幅改良，可選配E-Active Body Control系統，帶來更安穩舒適駕乘表現，新車標配4.5度角後輪轉向功能，或可額外配置10度角系統。原車備有新一代MB.Drive Assist駕駛輔助系統，具備10個鏡頭、5個雷達感測器以及 12個超聲波感測器。新S-Class將於2026年下半年全球開售，歐洲定價約12.2萬歐元起，平治香港暫時未公布本地推出時間表。