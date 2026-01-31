車主帶寵物上車會犯法？不入籠不設繫穩設備 可能干犯殘酷對待動物罪？│ 駕駛小貼士

上期提到在寒冬日子，開車前最好打拍一下車身，讓可能躲在車頭引擎室的小貓離開，免受傷害。車友聚會延續保護動物的話題，有車友稱日常帶小狗外出時乘車，都必定將牠放在籠內，然後穩固在車尾箱，而行車時更會特別小心，不會大油起步，不會急速轉彎，以免嚇到車內的小狗，聽到車友的駕駛態度，大家心窩都突然暖起來。 文：SL

寵物坐車缺繫穩設備 猶如賭枱上骰盅

在路上常見有寵物於私家車內，惟未有任何繫穩設備

坊間有寵物專用的繫穩設備供車主使用

有車主會將寵物放在車尾廂



但實際上，又不是每個養寵物的人都如此有愛心的。車友稱駕駛時，見到前方一輛旅行車的車尾箱內有一頭金毛尋回犬乘坐，由於不是在籠內，同時亦沒有任何繫穩設備，當行車時這頭體積頗大的金毛尋回犬，就如賭枱上的骰盅般「浪來浪去」，車友將車駛前時，見到車上一對年輕夫婦，一面開車一面望著倒後鏡開心地笑，到底他們認為自己的寵物受到驚嚇是值得開心嗎？另一位車友亦曾經見過，停車時見鄰綫私家車的後排，有兩雙成貓在後排座椅彈跳，而在旁的女士亦同樣開心地笑，好像十分享受見到貓跳的活潑情形。

席間車友都不認為，車廂內的寵物主人刻意地令寵物受驚，但他們的而且確是忽略了開車時寵物的安全，因為一旦發生碰撞或輕力的煞車，動物並不會如人類般懂得抓緊東西保持平衡，若動物被拋起撞傷的話會受驚，嚴重的可以死亡，寵物主人們又有否想過呢？駕駛的士的車友稱，這類情況在西貢區隨處可見，若果是愛護動物的車友，見到這種情況必定眼火爆！

雖然現時沒有法例強制要為寵物在車廂安裝繫穩設備或座位，但令到動物受不必要的傷害，可能已經干犯殘酷對待動物罪了。