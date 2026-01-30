Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新MINI x Paul Smith聯乘版電動車 香港開售│又一城公開首展4天(至2月1日)「一換一」早鳥價29.98萬起

汽車
更新時間：09:52 2026-01-30 HKT
發佈時間：09:52 2026-01-30 HKT

MINI Hong Kong昨天(1月29日)晚上在九龍塘又一城商場發表全新MINI x Paul Smith聯乘版電動車，並請到電視藝人黃庭鋒擔任司儀站台宣傳。新車將一連4天(至2月1日)在又一城公開首展，「一換一」車展限定優惠價HK$299,800起(原價HK$309,800)，據知首批少量現貨可以立即交付！    文、圖：DP

MINI x Paul Smith電動車香港開售│10項專屬裝備 3種顏色及2款車頂配搭

今次這款聯乘版以「Every day is a new beginning(每天都是新開始)」為理念，所有用色及配飾都反映兩個品牌歷年合作的經典設計。香港版暫時只有純電動3門硬頂一款選擇，規格跟MINI Electric SE版相同，不過Paul Smith版配有10項專屬內外配飾。首先是2個專用車身顏色Inspired White(重新演繹MINI經典米白色)及Statement Grey(復刻1959年Austin Seven色調)，另外還有Midnight Black Metallic銀底黑色。車頂則有Nottingham Green綠色，或者亮黑色配啞黑條紋暗花2款配搭。
    車身側鏡、鬼面罩飾框、輪圈中心蓋也飾以Nottingham Green綠色(Nottingham是Paul Smith故鄉)；至於Paul Smith經典七彩條紋，今次只在車頂、軚盤及座椅等低調地展現。值得留意反而是今次特別版的幽默元素，例如門監手寫Every day is a new beginning字樣；開門迎賓燈把Hello字投射在地上、地毯繡上Paul Smith手繪兔仔圖案等。

MINI x Paul Smith電動車香港開售│不是限量版 首批現貨立即交付

廠方強調今次MINI x Paul Smith Edition並不是限量版，不過由於香港現行電動私家車「一換一」稅務寬減計劃至3月31日結束，暫時未知政府新一輪電動車政策會否改變，所以代理強調今次MINI x Paul Smith Edition電動車「一換一」售價HK$309,800只適用於3月31日前購買，如果沒有「一換一」車價可能高達44萬元！據知首批現貨已經抵港，並可於3月底前完全交付。

  • MINI Paul Smith Edition特別版規格
  • 傳動：54.2kWh鋰電+單馬達，前驅
  • 馬力/扭力：218ps/330Nm
  • 續航力：402km(WLTP)
  • 特點：10項Paul Smith專屬內外配飾，3款車身顏色及2款車頂配搭
  • 售價：HK$309,800(又一城車展優惠價HK$299,800)
  • 查詢：3193 6800

