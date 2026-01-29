2026新版富士Subaru Solterra XT電動車實地首試│雙馬達四驅SUV力量大增 操控表現神級 豪華配套完勝舊版 一換一車價32.99萬元

2026年新改良版富士(Subaru) Solterra XT電動車，內外設備升級，而雙馬達四驅系統性能大幅提高，馬力增至347ps，0至100km/h加速5.1秒，WLTP續航力436km，「一換一」車價跟舊版初推出時一樣為$329,900起，性價比更高，駕乘感受比舊版更強悍、更舒適和更圓滿。 文、圖：DP

2026新版Subaru Solterra XT電動車試駕│小改款內外大變動

2026年款Solterra XT雖說是Facelift中期改良版，不過今次改動項目非常之多，首先是煥然一新容貌設計，每邊六盞LED日行燈非常醒目，而且新版標配20吋胎軨（舊版為18吋），車身護板由塑膠改為銀底亮黑色處理，車頂增設玻璃天幕(連電動隔陽簾)，電動尾門也增設腳控感應開關功能。

車廂包裝更趨豪華，首先是升級原廠真皮座椅，左右前座除了電控調校，還添置冷暖通風功能，後排發熱功能不變。中控台觸控屏幕由12吋擴大至14吋，支援Apple CarPlay，音響也升級至10喇叭Harman Kardon高級格式，同時新設雙層隔音玻璃，以及V2L對外放電功能，尾箱右邊設有200V/1,500W家用電源三腳插頭。基本上舊版Solterra配套上的所有不足，今次Solterra XT新版已經全部改善過來，其他如360度鏡頭、X-Mode越野(沙泥地及雪地)模式、3種駕駛模式(標準、Power運動及Eco節能)選擇、軚盤+/-撥片控制能量回收拖力、Subaru Safety Sense主動安全輔助系統等全部有齊。

2026新版Subaru Solterra XT電動車試駕│性能大躍進 操控表現神級

廠方指新版本整個動力系統全面改良及加強，例如改用更大容量Panasonic鋰電池，由舊版71.4kWh增至73.1kWh；前後新型馬達體積縮減30%，電流逆變器、馬達冷卻系統、馬達齒輪及潤滑油都有改良，輸出效率更高。新版馬力及扭力分別增加至347ps及437Nm，相比舊版多出103ps和101Nm，0至100km/h加速由6.9秒縮短至5.1秒。

實際駕駛也明顯感受到加速力量更澎湃，不過扭力輸出過程十分線性順暢，毫無唐突嚇人之感。新版另一明顯分別市區行駛車廂更寧靜、震動更少，加上厚身皮革座椅，乘坐十分舒適，廠方指車架及懸掛結構也有加強，而且改用了隔音雙層玻璃。轉向操控明顯比舊版精準，前後扭力分配改用了新程式，可因應轉向及油門角度，後軸可獲得更多動力，令新版轉彎抹角靈活如後驅車，抓地力非常強，而且我留意到拐彎時車身的俯仰和傾側度都有減少。 Solterra XT新版依舊為100%日本製造，「一換一」車價32.99萬元，跟舊版初推出時幾乎一樣，即是性能和設備大幅增加之下卻沒有漲價，美中不足是沒有手機APP連繫（只限日版及美版提供），也沒有手機遙控泊車等花巧賣點，不過論駕駛操控性能和舒適細緻感受，表現確實比舊版高兩班！詳細試車感受可到《駕駛艙》頻道觀看影片。