全新SUV電動車富豪Volvo EX60歐洲開售│續航力810km(WLTP)冠絕對手 全新專屬底盤瑞典製造 香港不在首賣名單內

瑞典富豪汽車(Volvo)上周發表全新EX60中型SUV電動車，車廠首席執行官Håkan Samuelsson表示，瑞典製造的EX60將會顛覆歐洲電動車標準，包括810km(WLTP)續航力、支援最高DC 400kW快速充電、應用全新SPA3富豪專屬底盤平台、搭載Gemini AI系統等，一式7款車型均在瑞典製造，車價約6.3萬歐元起，即日起在歐洲預售，美國市場第一季內發表，首批夏季開始交付，不過中國(包括香港)不在全球首發市場名單之內。 文：DP 圖：Volvo

全新富豪Volvo EX60電動車發表│對準歐美SUV市場出擊 首批夏季交付

全新Volvo EX60定位為中型純電動5座豪華SUV，級數在同廠EX30、EX40/EC40之上，體積在EX90之下，不過EX60是首款採用新一代SPA3(Scalable Product Architecture 3)富豪專屬800V底𥂟平台的車型，廠方指這個平台應用Mega-casting技術，整個車架後半部份全個一體成形，可減少100個零件及減輕50%重量。新車同時採用名為HuginCore全新電驅核心系統，包括富豪自家研發e-Motors驅動馬達、獨特編排的鋰電池模組及NVIDIA DRIVE Orin軟件。廠方強調EX60在科技層面(包括硬件及軟件)比市面上大部份歐洲電動車都要高。

EX60提供3種不同電驅系統配搭(P6、P10及P12)，還有不同內外包裝，包括Cross Country越野車化套餐一共7款不同選擇，機械規格如下：

EX60 P6：83kWh鋰電+單馬達後驅，輸出374ps/480Nm，0-100km/h加速5.9秒，WLTP續航力620km，支援DC 320kW快充，售價62,990歐元起；

EX60 P10 AWD：95kWh鋰電+雙馬達四驅，輸出501ps/710Nm，0-100km/h加速4.6秒，WLTP續航力660km，支援DC 370kW快充，售價65,990歐元起；

EX60 P12 AWD：117kWh鋰電+雙馬達四驅，輸出680ps/790Nm，0-100km/h加速3.9秒，WLTP續航力810km，支援DC 370kW快充，售價71,990歐元起；

EX60車身尺碼：4,803 x 1,899 x 1,639mm，軸距2,970mm，車重2,115kg-2,330kg。

全新富豪Volvo EX60電動車發表│香港不在首發市場名單 代理爭取引入

新車內外設計均由富豪瑞典總部負責，貫徹北歐簡約美學主義，並引入一系列先進數碼化系統，包括Gemini AI、AndroidTM Automotive OS等系統，豪華配置包括28喇叭Bowers & Wilkins音響、內置Apple Music with Dolby Atmos功能等。另一新賣點是車子配用全球首創的主控式安全帶，系統可按乘客體型、重量、坐姿及當時撞擊力度等，自動調節安全帶的鬆緊度。

富豪表示全新EX60即日起在歐洲市場預售，美國市場緊隨其後，首批新車大概夏季開始交付。值得留意是EX60據聞暫時沒有計劃在中國內地發售，至於香港，雖然暫時沒列入全球發售市場名單之內，不過香港代理表示會嘗試向廠方爭取右軚新車來港，暫時未有具體時間表。由於香港電動私家車「一換一」稅務寬減計劃在3月31日後可能會有改變，如果沒有「一換一」優惠底下，EX60連首次登記稅售價可能要70萬至100萬港元，相比現時汽油混能版XC90 Hybrid還要昂貴。