國產新能源車JAECOO J8七座SUV準備攻港│1.5T PHEV插電混能 續航力1,200km 最快今年中開售

汽車
更新時間：14:58 2026-01-27 HKT
發佈時間：14:58 2026-01-27 HKT

當大家議論紛紛電動私家車「一換一」稅務寬減計劃，會否在今年3月31日後取消或者修改之際，不少內地車企已作出兩手準備，計劃引進新世代汽油混能車，例如奇瑞旗下Jaecoo J8右軚版PHEV混能7座豪華SUV上月已率先抵港預覽，聽聞最快今年中旬抵港上市。    文、部分圖片：DP

全新Jaecoo J8混能豪華SUV香港預覽│右軚7座版準備就緒

全新Jaecoo J8右軚版去年率先在部份亞洲國家及地區，例如澳洲、印尼、馬來西亞等開售，今次來港首展是PHEV插電混能7座版，搭載1.5公升Turbo引擎、34.4kWh鋰電及Super Hybrid系統（雙馬達）四驅，前軸結合了3速波箱及馬達，後軸另有一個馬達驅動，出口版輸出約537ps馬力和650Nm扭力（內地版為605ps及915Nm），性能強勁。據知油電綜合續航力約1,200km，純電則約180km。
　　現場所見J8車身體積及市場位置跟越野路華Discovery Sport接近，是市場少數中型7座位混能豪華SUV，三排座椅為2+3+2格式。原車配有12.3吋數碼錶板及12.3吋中控觸屏，屏幕反應快捷，中排平地台空間不俗，尾排宜作臨時用途，整體豪華氣氛不俗。代理透露J8可能今年中抵港上市，售價未定。

  • Jaecoo J8 PHEV規格
  • 傳動：1.5公升Turbo + 34.4kWh鋰電及2馬達
  • 馬力/扭力：約537ps/650Nm
  • 0至100km/h：5.8秒
  • 續航力：約1,200km（純電180km）
  • 尺碼：4,820 x 1,930 x 1,699mm
  • 售價：未定
  • 查詢：2812 8088

