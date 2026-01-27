經典車平治Mercedes-Benz 300SL積木模型香港開售│1:12比例Mattel Brick Shop™首作 平治專店發售 盛惠HK$1,940
發佈時間：10:20 2026-01-27 HKT
平治(Mercedes-Benz)香港昨天(1月26日)宣布，由Mattel Brick Shop™ Hot Wheels Premium Series推出的首款收藏家系列積木模型車：Mercedes-Benz 300SL，正式抵港發售，即日起於平治九龍品牌中心(紅磡寶來街50號)及平治官方網店(www.mercedes-benzcollection.com.hk)發售，定價HK$1,940。 文：DP 圖：MBHK
1:12平治Mercedes-Benz 300SL積木模型車抵港開售│1,600零件組成 附送1:64模型車仔
今次這款由平治官方認可1:12比例Mercedes-Benz 300SL模型車，是Mattel Brick Shop™ Hot Wheels Premium Series推出的首款收藏家積木系列模型車，由兩位設計師Benoit Monterroso與Craig Callum設計，採用1,600個塊零件及金屬部件製成，精緻展現300SL內外細節，包括經典鷗翼車門開關。
這款300SL模型車長360mm、高100mm，配備金屬側鏡和軚盤，引擎蓋、行李箱蓋及鷗翼車門均可打開，同時提供可替換的輪圈、前大燈、座椅及排氣管等零件。行李箱內附設後備胎，進一步增添真實感。隨車附送專屬1:64平治300 SL 合金模型車仔及透明展示盒。全套模型售價為HK$1,940，顧客可於平治九龍品牌中心(紅磡寶來街50號)或平治香港網店購買。
- 網頁：mb4.me/F0rNycKi
- 查詢：2504 6140
