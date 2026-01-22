全新豪華中型電動車阿維塔AVATR 07 Ultra AWD本地試駕｜頂級四驅版配空氣懸掛 兼備寧靜舒適與強悍性能「一換一」早鳥價$369,800起

豪華電動車品牌AVATR阿維塔去年進軍香港，繼旗艦AVATR 11後，代理大昌行汽車力爭引進的AVATR 07高端新能源中型SUV亦已抵港。右軚版包括單馬達後驅RWD和標配空氣懸掛系統的雙馬達四驅Ultra AWD兩款型號，首批尊享高達3萬元早鳥優惠，「一換一」售價分別是$299,800起（原價$325,790起）和$369,800起（原價$399,800起），預計第二季開始交付。文、圖：sammy

全新AVATR 07本月底正式登場，代理在發佈會舉行前安排測試，好讓記者能優先體驗其非凡魅力。生力軍劍指本地豪華中型電動SUV市場，主要對手是Zeekr 7X 和Tesla Model Y，能否於熾熱激爭中突圍？暫且拭目以待，但內地據數值得參考。AVATR 07去年在中國上市，首年累計銷量約7萬輛，表現相當亮眼。

全新阿維塔AVATR 07 Ultra AWD本地試駕：前衛運動型態奪德國iF設計大獎 可選配高清電子側鏡

五門五座位AVATR 07由品牌位處德國慕尼黑的全球設計中心打造，長闊高尺碼是4,825 x 1,980 x 1,620mm，除了車長短少55mm，闊與高度跟旗艦AVATR 11相若。車廂軸距達2,940mm，比AVATR 11少35mm，倒已冠絕同儕。外型方面，車頭貫徹標誌性UFO飛碟式家族前臉，F型大燈由280顆LED組成，設計極具辨識度。襯托連接前後輪與向上延伸的「引力」腰線、寬大尾擾流板和LED星軌式流光尾燈，展現充滿未來感的躍動型態，榮獲德國iF設計大獎實至名歸。後驅版配備20吋低風阻輪圈，試駕的頂級Ultra 四驅版是採用21吋多幅式運動輪圈。車身顏色包括礫黑（Rock Black）、黎白（Cotton White）、岩灰（Andes Gray）和星紫（Damson Metallic）四種，當中艷麗高收視的星紫屬於option選項，需另加2萬元。同時，試車還額外選配了超廣角高清電子側鏡（連稅加$25,000），不僅造型倍添科幻感，連同車前下方的Auto Active Grille Shutter主動式進氣冷卻導流系統，合力將風阻降至0.259Cd更低水平。

全新阿維塔AVATR 07 Ultra AWD本地試駕：頭等艙高級享受 標配英國Meridian音響

空間寬敞、駕乘舒適之餘，豪華座艙設計更精彩，整體佈局近似限量特別版AVATR 012，組成元素涵蓋35.4吋4K全景環迴屏幕、15.6吋懸浮式觸控中屏、雙6.7吋高清側鏡顯示屏（已選配高清電子側鏡）、以及恍如F1賽車的4向電動記憶皮軚環。除了車門開啟按鈕、轉檔與水撥桿、門窗升降鍵和軚環上的左右小圓掣，車廂沒有多餘實體鍵，冷氣與音響以至各系統的設定及調校，一律透過觸控中屏操作。試車以裡外呼應的深紫內飾作配，另有白棕配搭可選擇。撇開後驅版不設電暖軚環和香薰系統，音響是採用日本Pioneer 16揚聲器組合，餘下配置與頂級版一致。座椅由Nappa皮革包裹，電控記憶零動力前座內置電暖通風及8點式滾輪按摩，透過「一鍵躺平」模式更可讓人體驗極致享受，而後座同備電動調校椅背角度和電暖功能，手枕內並設有多功能觸控屏幕。豐富設備還有電動尾門、全景天幕連電動遮陽簾、雙區恆溫冷氣、AQS空氣潔淨連PM2.5活性碳濾芯、50W手機無線充電、前後共3組USB插頭、Apple CarPlay、4區語音聲控、64色氣氛燈、360度環視鏡頭、9安全氣袋及L2級駕駛輔助系統等。榮獲C-NCAP五星安全認證的AVATR 07也支援原廠APP車輛遙距操控，而前後行李箱可分別提供90升及500升儲物容量。至於頂級版標配的英國Meridian 25揚聲器高級音響，絕對能滿足對音效有要求的朋友。

全新阿維塔AVATR 07 Ultra AWD本地試駕：3.9秒加速破百 氣壓加持穩定舒適

AVATR 07搭載82.16kWh寧德時代神行超充電池，後驅版可輸出252kW馬力（約342ps）和365Nm扭力，0-100km/h需時6.8秒，NEDC續航力575km。頂級Ultra四驅版擁有440kW（約598ps）及645Nm更強動力，0-100km只需3.9秒，相同標準續航程里為545km。車系支援420kW超充，大慨10分鐘可補充30%至80%電量。懸掛以前雙搖臂與後多連桿作配，受惠空氣懸掛系統連自動調平及持續減震控制功能的加持，四驅版的行車感與彎路操控表現格外舒適與穩健。駕駛模式包括Eco、Comfort、Sport和Customize，懸掛會按不同選擇作出高低軟硬調節，當然也可手動設定，升降幅度約60mm，最特別是停車時車身會明顯下降，方便上下車。近600ps馬力的四驅版，強悍性能絕對駭人，稍為深踏電門板，超強加速力即毫無留地爆發，連繫俐落準繩轉向，操控得心應手，充滿駕駛樂趣。輕鬆蠕動，那份安穩舒泰又不讓豪華大房車專美，表現快慢由人。動力回收提供無、標準與強三級選擇，但即使採用最強級別，微弱減速反應貼近汽油車，需自行落brake制動。有一點需補充，AVATR 07的六角長形軚環是需要時間去適應，尤其轉急彎時，或許會教人手忙腳亂。其次，高清電子側鏡使用上更難習慣，個人認為保留傳統側鏡較明智。倘若閣下正欲選購一輛豪華中型電動SUV，建議大家把這部AVATR 07加入一併考慮。

AVATR 07 Ultra AWD規格

傳動：82.16kWh鋰電 + 前後馬達四驅

馬力/扭力：440kW(約598ps) / 645Nm

0至100km/h：3.9秒

續航力：545km(NEDC)

尺碼：4,825 x 1,980 x 1,620mm

售價：$369,800起(「一換一」早鳥優惠)

查詢：2262 1380