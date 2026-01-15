2026改良版凌志Lexus RZ電動車本地試駕｜電驅架構升級 馬力及續航力提高 RZ500e Luxury版「一換一」早鳥價$599,625起

踏入2026年，凌志（Lexus）本港代理旋即發動頭炮攻勢，引進改良版純RZ電動車。率先推出是RZ500e Luxury和全新RZ550e F SPORT兩款雙馬達四驅型號，其中後者首配專屬的Interactive Manual Drive模擬手動轉檔功能，打破電動車缺乏駕駛樂趣之觀念。另即日起至1月31日選購新款RZ還尊享早鳥優惠，兩車「一換一」售價分別是$599,625和$679,820，均較原價便宜$30,100，首批可於3月交付。文、圖：sammy

新版凌志Lexus RZ純電動SUV本地試駕：RZ500e Luxury添動力增續航 設備升級充電更快

3年一小改是日系車款的合理進程，而2026款RZ的革新重點是電驅動力架構全面昇華，連繫效能躍進的Direct4智能四驅系統，不僅強化性能與操控表現，還提升了電動SUV的續航力。改良版同樣建於e-TNGA純電動車底盤，入替RZ450e Luxury的新款RZ500e Luxury，採用75.681kWh容量更大的NMC鋰電池（RZ450e是71.4kWh），位列前後e-Axle電子車軸的兩組改良馬達可各自輸出227ps馬力與268.6Nm扭力，系統總馬力380ps比RZ450e的312ps大幅提升，0-100km/h可縮短0.7秒至4.6秒完成。RZ500e擁有535km續航力（NEDC）較RZ450e多出65km，若以WLTC模式計算，續航里程是460km。

新版RZ沿用400V電力架構，其中交流電部分升級支援AC 22kW，完全充電只需3.5小時；快充最高支援DC 150kW，28分鐘可補充10%至80%電量，時間有所減少。新舊比較，RZ500e Luxury的裡外設計沒明顯差異，造型延續「Spindle Body」紡錘流線體態，豪華座艙貫徹「Omotenashi」款待之道，變奏在於配置升級，包括增設電子望後鏡和優化氣氛燈展示式樣。其次，除了後座出風位下方，尾箱亦新增一組220V電插座，兩者的V2L功率輸出更由150W大幅上調至1500W。RZ500e標配20吋Premium Metallic輪圈，車身顏色選擇多達10種，包括6種單色和4種two tone雙色，而車廂則有深、淺灰和杏色3種配搭。

新版凌志Lexus RZ純電動SUV本地試駕：旗艦RZ550e F SPORT總馬力407ps 專屬空氣力學套件有姿勢有實際

高性能RZ550e F SPORT是改良版的重頭戲，旗艦新成員搭載76.96kWh NMC鋰電池，雙馬達的馬力及扭力輸出與RZ500e看齊，但可爆發407ps更強總馬力，0-100km/h加速再縮減0.2秒至4.4秒，WLTC續航力為420km，而充電所需時間跟RZ500e一致。對應強大動力，RZ 550e F SPORT配備專屬的空氣力學套件，包括有助高速穩定運行的前後擾流器連尾翼、20吋輕量低風阻輪圈及藍色制動卡鉗、F SPORT專屬徽飾等，外型倍顯侵略性。

車廂內配良好握感的F SPORT跑車皮軚環，一體化運動前座椅由合成皮革和麂皮包裹，附設電控記憶和冷氣透氣功能之餘，同樣加入藍飾線作點綴，結合F SPORT金屬門檻與合金腳踏，營造濃厚競技氛圍。

座艙設備與RZ500e大同小異，除了新增的電子望後鏡和兩組220V/1500W電插座，標準配置還有腳踢感應電尾門、7吋數碼儀錶板與10吋彩色HUD投射儀錶、14吋觸控中央屏幕內置語音導航功能，雙區恆溫冷氣連Nanoe X空氣淨化及S-Flow送風口、Qi手機無線充電及Apple CarPlay、多組USB-C充電埠、360度環迴鏡頭、全車氣袋及LSS+3.0主動式安全系統。另電子霧化全景式天幕和13揚聲器Mark Levinson高級音響是RZ550e F SPORT專屬，氣氛燈展示式樣也有所不同。車身顏色共9種，包括5種單色和4種two tone，但車廂一律為深灰設計。

新版凌志Lexus RZ純電動SUV本地試駕：M Mode模擬手動轉檔破悶局

旗艦RZ550e F SPORT擁有充沛飽滿動力，起步反應直接順暢，踏電門板勁力隨傳隨到，車速一下子已飆升逾100km/h，凌厲強橫衝刺快感容易讓人達致亢奮境界。欲體驗自主駕控樂趣，按下中控台上的M Mode鍵，即可切換至模擬手動轉檔模式，期間還有一把電子化引擎與升降檔聲效伴隨，以增添趣味性，但喜歡與否則見仁見智。透過軚環+/-撥片，系統可模擬出8速行車波段，拉動撥片的升降檔反應頗快，雖然那份實在回饋感難與傳統波箱相提並論，卻總算突破電動車的單調乏味。

5種駕駛模式包括Eco、Normal、Sport、Range和Custom，採用Sport可換來更急勁表現。動力回收主要靠模擬手動轉檔獲取，不像RZ500e提供4級選擇。補充一點，儘管港版RZ550e F SPORT不設Steer-by-Wire線控轉向系統，EPS電子動力轉向的操控反應依然敏快和精準，動態清脆俐落。結合改良DIRECT4智能四驅系統，前後動力可按實際路況、車速及轉向角度，在100:0和0:100之間更細緻地分配，助直線加速更具爆炸力，彎路操控更靈活與穩健，令行車表現更上一層樓。RZ500e的動力輸出是相對溫和，然而改良版在豪華、舒適、駕駛趣味，以至功能與實用性方面，俱取得更完美平衡。