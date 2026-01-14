全新寶馬BMW iX3電動車香港閉門預覽│頂級版50 xDrive預售中 首批7月交付 一換一意向價69萬元起

《駕駛艙》近日接獲不少讀者報料，指全新寶馬(BMW) iX3電動車登陸香港，據知代理昨天(1月13日)起一連七天在灣仔合和商場專店舉行閉門預覽，所有預約參觀者都先要交出手機才能看車，過程十分保密云云。聽聞全新iX3要到7月才正式在香港發表，今次純粹是VIP Private Preview活動，即使傳媒也沒有獲邀請參觀。至於大家最關心的車價資料，代理已向VIP派發了初步價單，率先開售的頂級雙馬達四驅iX3 50 xDrive型號，未連稅意向價HK$469,488起，加上首次登記稅則為HK$862,400起(稅金HK$392,912)，如加入現時電動私家車「一換一」計劃優惠(至3月31日結束)，意向價約為HK$689,900起。 文：DP 圖BMW

全新寶馬BMW iX3電動車香港閉門預覽│全亞洲香港優先預覽 首天預訂反應熱烈

據知香港是新一代iX3全亞洲首個舉行預覽活動的市場，代理特別向廠方爭取把一輛左軚iX3 50 xDrive M Sport樣辦車從德國空運到港，讓香港VIP客戶能夠先睹為快。據知車子會短暫留港約一個多星期，然後運往澳門。由於香港右軚版iX3要3月開始在匈牙利生產，最快7月才會在香港正式發表，所以廠方規定今次預覽會須以閉門形式舉行，不准拍照，所有預約參觀者都不能攜帶手機進場。

香港跟全球市場同步，首先預售是最頂級型號iX3 50 xDrive，有標準版及M Sport版兩款選擇，代理已發放了初步價單，由於現行電動車私家車「一換一」稅務優惠即將於3月31日完結，所以代理公布車價如下(不包括一換一優惠)：

iX3 50 xDrive未連稅意向價HK$469,488，連首次登記稅HK$862,400(稅金HK$392,912)

iX3 50 xDrive M Sport未連稅意向價HK$500,000起，連首次登記稅HK$928,000起(稅金HK$428,000)

如以現行「一換一」最高稅務寬減優惠HK$172,500計算，兩者「一換一」意向價分別約為HK$689,900起及HK$755,500起。不過要留意是以上所有都是意向價，一切有待海關審批，以及視乎3月31日之後「一換一」計劃會否改變。

全新寶馬BMW iX3是寶馬Neue Klasse新世代系列的首款產品，應用了全新底盤硬件及內外設計理念，當中最重要部份是一個800V電驅底盤平台，配合第6代eDrive驅動系統(能量流失少40%、重量減10%、生產成本降20%)、108.7kWh高密度鋰電池及4組超級電腦。打頭陣頂級版iX3 50 xDrive應用雙馬達四驅，輸出469hp馬力和645Nm扭力，0至100km/h加速4.9秒，WLTP續航力805km，支援400kW DC快速充電。10分鐘可補充372km航程，10%充至80%需時21分鐘。

全新iX3尺碼為4,782 x 1,895 x 1,635mm，相比現役版(4,734 x 1,891 x 1,668mm)擴大少許，外觀引用了Neue Klasse概念車的窄鼻孔設計。車廂配有全新Panoramic iDrive系統，除了中控台17.9吋觸屏，擋風玻璃底部還有一整個橫跨左右的顯示屏(港版為標準配置)，可自訂顯示項目，以及一個3D投影儀錶板。至於M Sport版則加有全套跑格車身包圍及車廂配飾、M Sport軚環及強化煞車系統。