2026東京改裝車展Tokyo Auto Salon│豐田、本田聯手打造JDM日本跑車新潮流

一年一度舉行的日本東京改裝車展(Tokyo Auto Salon 2026)，剛於上周五至日(1月9日至11日)圓滿舉行，今屆超過380間參展商合共展出多達900輛新車及改裝車，從首天早上現場所見，人流比去年旺盛擠踴，大會預計今年入場人數可超越去年逾25萬人次數字。 文、圖：DP

2026東京改裝車展Tokyo Auto Salon│豐田Toyota GR GT搶盡風頭

今年東京改裝車展頭條熱話，就是首次公開亮相的全新豐田GR GT及GR GT3超級跑車及賽車，應用新開發汽油4公升V8雙Turbo引擎、8速半自動波箱、Hybrid混能系統(包括鋰電及馬達)，還有同樣是新設計的鋁合金車架，以及前中置引擎後置波箱、後驅Transaxle底盤。當全球大車廠銳意發展純電動車(BEV)之際，豐田還大舉投資汽油超跑及GT3賽車，一切出於豐田會長豐田章男對於汽車的熱愛和熱情。

雖然車展前夕傳聞豐田將會展出MR-2後繼車，豐田章男站台時打趣說，今次真的帶來了一款小巧2座位中置引擎GR新車，原來是指大發Daihatsu GR Hi-jet MORIZO K-Trail特別版概念載貨車！另外，豐田早前宣布以Toyota Racing賽車隊名義，出戰今年WEC耐力賽及NASCAR房車賽，Gazoo Racing(GR)則專注WRC拉力賽及紐布靈24H耐力賽等。兩支廠隊會否掀起內部鬥爭？作為GR創辦人的豐田章男，竟然在車展上跟Toyota Racing社長佐藤恆治，一同穿上拳套作出磨拳擦掌舉動，據知Toyota Racing稍後會推出獨立改裝車及產品，佐藤社長叫我們拭目以待。

2026東京改裝車展Tokyo Auto Salon│本田HRC Prelude、FL5廠隊加持

另一邊廂本田也在今年TAS強勢展示HRC Honda Racing跑車陣容，包括HRC Prelude及HRC Civic Type R FL5原廠改裝版，以及HRC Prelude GT500戰車，HRC將會好像平治AMG或寶馬M一樣，成為本田加強版車型副線品牌。不過今次全場最矚的本田改裝車，卻是由ARTA賽車隊推出的ARTA GT FL5特別版，全球限量20輛，車價1,350萬日圓，相比普通版FL5(Civic Type R)貴逾兩倍，引擎全面強化，馬力增至400ps(+70ps)，車身配上全套闊沙板及專用尾翼等組件，還有絞牙避震、鍛軨及AP煞車系統等。

豐田和本田不遺餘力繼續發表新型汽油跑車及以官方身份致力推動改裝車文化，令全球汽車發燒友對於古今JDM日本跑車趨之若騖。電動車雖然數字上已經成為市場主流，但日本好玩汽油跑車似乎有着一股非常強大潛力勢頭！