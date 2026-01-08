全新平治Mercedes-Benz CLA電動車本地試駕｜搭載800V電驅平台及85kWh NMC三元鋰電池 WLTP續航力792km冠同儕 「一換一」售價HK$439,000起

陸續交付的全新平治（Mercedes-Benz）CLA純電動車，近期將有新一批現貨抵港，有意買車或換車的朋友勿失良機。另代理回覆，現時訂購可趕及農曆新年前出車，讓顧客與家人共度新春。文、圖：sammy

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地試駕：港版一式三款 現時訂購最快農曆年前交付

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地試駕：港版平治CLA電動車共分三款型號，當中以今次試駕的CLA 250+ AMG Line最受歡迎。

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地試駕：單馬達後驅CLA 250+ AMG Line的動力規格與CLA 250+ Progressive一致，馬力272hp，扭力335Nm，0-100km/h加速6.7秒。

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地試駕：建基MMA 800V電動車底盤之餘，CLA還搭載先進電驅模組。

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地試駕：CLA 250+ 的WLTP續航力高達792km，堪稱現役同級BEV中王者。

去年7月，平治在丹麥哥本哈根為全新CLA電動車舉行大型試車活動，記者有幸獲邀參與。畢竟外地試車往往要追趕時間，所以多屬點到即止形式，而隨着右軚版抵港，記者在平治安排下能與新車再遇，可深入一點體驗車系邁進電動化的突破性革新。港版共分三款型號，包括單馬達後驅CLA 250+ Progressive與CLA 250+ AMG Line，以及高性能雙馬達四驅CLA350 4MATIC AMG Line，最新「一換一」價分別是$439,000起、$499,000起和$559,000起。全線CLA搭載85kWh NMC高密度三元鋰電池，今次試駕是車系中最受歡迎的CLA 250+ AMG Line，動力規格與CLA 250+ Progressive一致，可釋放272hp馬力與335Nm扭力，0-100km/h加速6.7秒，WLTP續航力792km，堪稱現役同級BEV中王者。

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地試駕：發光LED星形面罩吸睛 AI人性化互動溝通

德國製造的CLA電動車，體積比上代擴大、四門GT房跑車型態優美動感等資訊不多談了。反為值得注目是車系首配、融合142顆LED的星形鬼面罩，破格設計奪目吸睛；而新款貫穿式LED尾燈亮起時，左右同樣顯示三角星徽，前呼後應舖排亦見心思。此外，受惠流線化車體，電動房跑車風阻低至0.21Cd，數字同樣出眾亮麗。售價比CLA 250+ Progressive貴上6萬元，但CLA 250+ AMG Line升級至MULTIBEAM LED頭燈、標配AMG bodystyling車身套件與18吋AMG輕合金輪圈，連同跑魅濃郁的平底式運動皮軚環與一體化人造皮纖維運動座椅，以及不銹鋼踏板，絕對物超所值。數碼科技化座艙內配10.25吋儀錶板和14吋觸控中屏，加上軸距延伸61mm至2,790mm，空間勝上代，光線從全景式天窗直透車內，乘坐感愜意開揚。車系還預載最新MB.OS作業系統和第4代MBUX資訊娛樂系統，後者連結Microsoft與Google的AI人工智能技術，操作快順兼加強人車互動溝通。系統支援廣東話，只需說出「你好，平治」，AI虛擬助理執行語音指令之餘，更懂得從駕駛者和乘客角度思考，以提供最佳協助。舉例說我很累，系統會詢問閣下是否需要按摩、建議找個地方停車歇息或交由代駕幫忙等。倘若想吃意大利菜，系統又會例舉不同餐廳，介紹餐飲特色讓閣下挑選。

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地試駕：表現淋漓暢快 緩解續航里程焦慮

除了採用能量密度提升20%、重量減輕20%的全新85kWh NMC三元鋰電池，CLA能發揮更佳電能效率和提升續航里程的另一關鍵，是配備整合於後置PSM馬達內的2速波箱。自動波箱的一、二檔gear ratio行程比率是11.1和5:1，前者用於起步和市區駕駛，後者適合高速巡航。何時轉檔將取決於行車狀況（車速介乎70km/h至110km/h）和使用那種駕駛模式，而自動切換還可防範馬達過熱。CLA 250+ AMG Line的加速反應是線性和循序漸進，縱使沒有猛烈推背感，發揮倒是淋漓盡致。連繫豐富軚感、精準轉向及明快換檔的極致操控，行車與跑彎平穩舒適，傳承了汽油平治那份獨特駕駛體驗與愉悅樂趣。駕駛模式包括Comfort、Eco、Sport和Individual，動能回收也劃分D-（加強）、D（正常）、D+（無）和D Auto（智能）四級，駕駛者可透過入替軚環+/-撥片的新款操控桿上下或推拉選擇。受惠全新800V電力架構，車系支援超過DC 320 kW直流快充，充電10分鐘可行325km，22分鐘能補充10%至80%電量，有助緩解電動車續航里程焦慮。至於純電CLA的碳足跡，也比前身銳減40%。

純電動CLA 250+ AMG Line的「一換一」價接近50萬元，理性消費者會直呼：「性價比及不上國產電動車，甚至足以購買兩部後驅Tesla Model 3。」然而，平治就是平治，不管性能與科技、造工和用料、安全及保護俱達世界頂級水平。同時，那份獨特豪華格調、予人信心和與品牌價值皆難以複製。不過，要坐擁皎潔外國月亮，難免要付出代價。

Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line規格

傳動：85kWh三元鋰電 + 後置驅動馬達

馬力/扭力：272hp / 335Nm

0至100km/h：6.7秒

續航力：792km(WLTP)

尺碼：4,723mm x 1,855mm x 1,468mm

售價：HK$499,000起(「一換一」計劃)

查詢：2504 6140