Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新MPV電動車起亞KIA PV5香港開售│私家車及客貨車版同步登場 71.2kWh單馬達前驅WLTP續航力412km 車價29.98萬元起

汽車
更新時間：13:29 2025-12-30 HKT
發佈時間：13:29 2025-12-30 HKT

起亞(KIA)香港代理引入全新KIA PV5電動車，包括5座電動私家車版本，以及5或2座商用客貨車版本，同配71.2kWh鋰電及單馬達前驅，WLTP續航力412km，私家車版本「一換一」意向價36.98萬元；電動商用車版本受惠免首次登記稅，車價為29.98萬元起。兩款PV5均是韓國製造，即日起接受預訂，首批最快今年第一季內交付。   文、部份圖片：DP

全新起亞KIA PV5香港開售│純電私家車及客貨車版本同步登場 韓國製造

起亞香港代理錦龍汽車在早前舉行的IMXpo 2025香港汽車博覽，公開預覽了全新KIA PV5電動車，是一款高身大型MPV，港版一式兩款，包括圖中所見紅色5座位私家車版本，以及5座或2座商用客貨車版本。應用集團E-GMP.S專用電動貨車底盤，車長4,695mm、闊1,895mm、高1,923mm，軸距2,995mm，車重2,145kg。兩者均搭戴71.2kWh鋰電及單馬達前驅，輸出163ps馬力及250Nm扭力，WLTP續航力412km，支援150kW DC快充，10%充至80%約需30分鐘。
    KIA PV5私家車5座版本配套較豪華豐富，標配左右雙電趟門及智能電尾門、人造皮椅、前排電控及冷暖通風功能、360度鏡頭、主動安全輔助系統、7.5吋數碼錶板及12.9吋中控觸屏等齊備，「一換一」意向價HK$369,800起。代理透露今年稍後會追加7座版，車價未定。
    至於商用客貨車版本，則有2座或5座兩款選擇，意向價同為HK$299,800起(商用電動車免稅)。機械規格跟私家車版本相同，不過設備相對基本，例如刪減了電趟門及電尾門、前排變為基本手動調校等(變為可選配項目)，不過主動安全系統及360度鏡頭等齊備。2座版最大載重量665kg、5座版為455kg。

  • KIA PV5(香港版)規格
  • 傳動：71.2kWh鋰電+單馬達，前驅
  • 馬力/扭力：163ps/250Nm
  • 續航力：412km(WLTP)
  • 尺碼：4,695 x 1,895mm x 1,923mm
  • 意向售價：HK$299,800起(2或5座商用客貨車版本)
  •     HK$369,800起(5座私家車版本，一換一計劃)
  • 查詢：KIA HK/2760 9933

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
5小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
21小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
16小時前
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
即時娛樂
4小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
20小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
6小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
16小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
17小時前