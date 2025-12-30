全新MPV電動車起亞KIA PV5香港開售│私家車及客貨車版同步登場 71.2kWh單馬達前驅WLTP續航力412km 車價29.98萬元起

起亞(KIA)香港代理引入全新KIA PV5電動車，包括5座電動私家車版本，以及5或2座商用客貨車版本，同配71.2kWh鋰電及單馬達前驅，WLTP續航力412km，私家車版本「一換一」意向價36.98萬元；電動商用車版本受惠免首次登記稅，車價為29.98萬元起。兩款PV5均是韓國製造，即日起接受預訂，首批最快今年第一季內交付。 文、部份圖片：DP

全新起亞KIA PV5香港開售│純電私家車及客貨車版本同步登場 韓國製造

起亞香港代理錦龍汽車在早前舉行的IMXpo 2025香港汽車博覽，公開預覽了全新KIA PV5電動車，是一款高身大型MPV，港版一式兩款，包括圖中所見紅色5座位私家車版本，以及5座或2座商用客貨車版本。應用集團E-GMP.S專用電動貨車底盤，車長4,695mm、闊1,895mm、高1,923mm，軸距2,995mm，車重2,145kg。兩者均搭戴71.2kWh鋰電及單馬達前驅，輸出163ps馬力及250Nm扭力，WLTP續航力412km，支援150kW DC快充，10%充至80%約需30分鐘。

KIA PV5私家車5座版本配套較豪華豐富，標配左右雙電趟門及智能電尾門、人造皮椅、前排電控及冷暖通風功能、360度鏡頭、主動安全輔助系統、7.5吋數碼錶板及12.9吋中控觸屏等齊備，「一換一」意向價HK$369,800起。代理透露今年稍後會追加7座版，車價未定。

至於商用客貨車版本，則有2座或5座兩款選擇，意向價同為HK$299,800起(商用電動車免稅)。機械規格跟私家車版本相同，不過設備相對基本，例如刪減了電趟門及電尾門、前排變為基本手動調校等(變為可選配項目)，不過主動安全系統及360度鏡頭等齊備。2座版最大載重量665kg、5座版為455kg。