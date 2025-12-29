入門電動揭背車廣汽埃安AION UT本地試駕｜單馬達前驅馬力204ps NEDC續航力500km 無須「一換一」親民價售$149,988

入門級純電動車選擇愈來愈豐富，以高實用性與高性價比著稱的廣汽埃安（GAC AION）擴大戰線，旗下全新AION UT五門五座位電動揭背小車今年壓軸登場，「一換一」售$142,800，進取定價結合型潮格調，劍指年輕用家市場。文、圖：sammy

入門電動揭背車廣汽埃安AION UT本地試駕：搭載60kWh「彈匣」鋰電 可愛造型奪目色彩取悅年輕用家

單馬達前驅AION UT同以2025香港國際汽車博覽（IMXpo 2025）作為首發舞台，同級對手包括比亞迪海豚、ORA Funky Cat、東風Nammi Box等。港版搭載60kWh「彈匣」磷酸鐵鋰電池，可釋放204ps馬力和210Nm扭力，NEDC續航力500km。充電位設於右前車側，最高支援AC 6.6kW交流中速和DC 87kW直流快充，兼具V2L對外放電功能。值得一提，即使未能受惠「一換一」計劃，電動揭背小車正價只是$149,988，僅貴了$7188，至於額定功率輸出為45kWh，一級牌費每年$1,500。明年首季交付的AION UT長4,270mm、闊1,850mm、高1,575mm，軸距2,750mm。渾圓平滑外觀潮趣可愛，恰似雙眼形狀的LED頭燈份外吸睛，前後指揮燈及尾燈組均採用立方體概念設計，藉以打造鮮明大擔的個性化型態。新車配備17吋鋁製雙色輪圈，繽紛車身顏色多達8種，分別有銀、白、米、紫、紅、綠、紅白和綠白兩款two tone配搭。

入門電動揭背車廣汽埃安AION UT本地試駕：車廂空間同級之冠 實用舒適設備豐足

車長不過4.3米，AION UT竟有2,750mm軸距，寬敞闊大座艙是同級國產車之冠，善用空間的技巧精湛精彩。時尚精緻車廂色調同有黑、紫和試車的米3種不同配搭。小車設備一應俱全，座椅由PVC合成皮革包裹，電動蝶翼式前座的包圍感與承托力具佳，並附有通風功能。除了多功能皮軚環、8.88吋LCD儀錶板和14.6吋觸控中央顯示屏，標準配置還有電尾門、資訊娛樂系統支援導航及360泊車鏡頭、無線Apple CarPlay與藍牙連接、雙區恆溫冷氣連PM2.5濾芯、後排冷氣風口、手機無線充電、前後USB連接埠、兒童監視鏡、支援英語的雙區智能語音控制系統、全景式天窗、SOFIX兒童安全座椅固定裝置、全車26處儲物格、Auto Hold自動駐車、前座正側和側窗簾氣袋及L2級ADAS駕駛輔助系統等，透過AION App更可以智能手機遠程掌控車輛。平地台連同充足腳位，加上後座椅背角度可5級調校，乘坐感很舒適，而行李箱容量介乎440至1,660升，非常實用。若天窗覆蓋範圍可擴大些，尾門電掣擺位能上移少許，感覺更美滿。

入門電動揭背車廣汽埃安AION UT本地試駕：飽滿動力行車爽快 獲C-NCAP五星安全評級

馬力204ps，扭力210Nm，AION UT的動力輸出數值談不上亮麗，但對於一部輕型揭背電動小車來說，日常使用已勝任有餘。踩踏電門板，起動反應是敏銳直接，進而施加壓力，飽滿力量線性平衡地釋放，衝刺力不算太強，整體表現是從容爽快，駕駛模式則有節能、舒適和運動三種選項。視野清晰與轉向靈活之餘，電動小車的車架採用71%高强度鋼鑄鑄成，紮實操控媲美歐洲車，兼且奪得C-NCAP五星評級。懸掛是前麥花臣與後扭力桿組合，吸震效能與支撐力皆不俗，行車感舒適穩定。始終是前驅佈局，加上電動車扭力輸出直接，所以入彎車速不宜太高，避免推頭現象。能量回收劃分關、弱、中三級，採用最強的中級，拉扯感仍覺輕微，很多時都需要自行腳踏制動板配合減速或收停車輛。當中，制動響應也有標準與運動兩級選擇，後者反應來得較直接，予人更足信心和把握。

AION UT規格

傳動：60kWh磷酸鐵鋰電、前置馬達驅動

馬力/扭力：204ps/210Nm

續航力：500km(NEDC)

尺碼：4,270 x 1,850 x 1,575mm

車價：$149,988(「一換一」計劃$142,800)

查詢：3591 9336