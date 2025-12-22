Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新上市7座位MPV電動車五菱Wuling Darion EV本地試駕｜實用大空間設備豐富 CLTC續航力540km 「一換一」早鳥價$258,800

汽車
更新時間：16:05 2025-12-22 HKT
發佈時間：16:05 2025-12-22 HKT

不少矚目新車在今屆2025香港國際汽車博覽（IMXpo 2025）首度登場，其中之一是上汽通用五菱（Wuling）的Darion EV純電動七座位MPV，強攻本地家庭車市場。文、圖：sammy

五菱Darion EV純電動七座位MPV本地試駕：搭載69.2kWh「神煉」鋰電池 首批明年4月交車

MPV七人車最重要是空間大、夠實用、設備足、能夠讓一家大小坐得舒舒服服。電動MPV方面，當然要行得夠遠，續航力夠高，兼且充電快，短時間可為電池補充電量繼續行程。五菱Darion EV齊備以上優點與條件，難怪不少人對新車有所期待。
    今年壓軸出場的Darion EV，即內地的星光730純電版，採用單馬達前輪驅動設計，搭載廠方自家研發、容量69.2kWh的「神煉」磷酸鐵鋰電，擁有150kW（約204ps）馬力和310Nm扭力，CLTC續航力540km可滿足日用需要。充電位設於車身左後側，連接DC快充電源，由30%充至80%約需30分鐘。Darion EV的「一換一」正價是$308,800，代理現為買家提供5萬元早鳥折扣優惠，出車價只需$258,800，貫徹品牌高性價比優勢。代理回覆現時訂購，可於明年4月交車。

五菱Darion EV純電動七座位MPV本地試駕：配備三電門與超大行李箱 中排電動透氣大班椅貼身享受

Darion EV車高1.77米，有利輕鬆進出停車場。純電七座MPV造型斯文大方，雙電趟門與電尾門的三電門設計是有力賣點，而LED頭尾燈、電摺鏡和17吋合金輪圈均屬標準設備。除了試車的紫色，車身還有黑、白、灰顏色選擇。三排2+2+3座椅編放在2,910mm的車廂軸距上，中間兩張獨立電動大班椅兼具透氣功能，而前、中排可連成卧床，中、後排可透過中央走廊貫穿。電趟門開啟角度闊大，連繫高度適中地台與門邊扶手，方便小孩和長者上落車。和諧舒適座艙空間寬敞，棕色配搭溫暖和容易打理。
    車內設有不少實體鍵，操作直接無需花時間摸索。豐富設備包括仿皮座椅與多功能皮軚環，8.8吋電子儀錶板和12.8吋觸控中央屏幕，冷氣具有PM2.5空氣濾淨功能，中與後排更設有獨立出風口。標準配置還有電動天窗與雙層隔熱玻璃、50W手機無線充電、USB充電位和12V電插座、英語語音指令、Auto Hold電子制動和360泊車鏡頭。6喇叭音響可連接藍牙播放，惜暫時未能支援Apple CarPlay。
    除了6氣袋和ESC車身穩定控制系統，ADAS駕駛輔助系統同為出行提供周全保護。七座位模式下，尾箱儲物空間不細小，放平後座椅背旋即擴張，同時把座椅整張收摺，容量更達1,202升。廠方指足夠放置12個行李箱，包括20吋、24吋、28吋各2個，以及6個26吋，實用性超強。

五菱Darion EV純電動七座位MPV本地試駕：暢快靈活表現有驚喜 行車穩定乘坐舒適

馬力204ps，扭力310Nm，加上車重逾2.4噸，Darion EV會否力有不逮？試車後疑慮全消。不能苛求這部大七座MPV擁有凌厲加速反應，惟整體行車是線性爽快，絲毫不覺沉悶。遇上長斜路段，發揮仍一氣呵成。縱使車長近5米、橫闊近1.9米，駕駛感從容不迫，彎路操控靈活自如，動作不生硬、不笨拙。電動力輔助轉向沒明顯虛位，軚感不是輕飄的，從MPV家庭車角度出發，表現準繩實在。
    底盤結構剛紮，前麥花臣與後多連桿懸掛調校偏舒適，卻沒有削弱吸震效能與平衡力。偏快車速依然願意入彎，沒明顯推頭，車身傾斜與擺幅輕微，行車穩定又舒適。略嫌車廂隔音不足，尤其路噪頗明顯。駕駛模式有Eco、Standard、Sport和個人化四種，Sport的加速反應相對更快。動力回收劃分Smart、Comfort、Standard及Strong四級，制動力和軚感也有舒適、標準及運動三種，可讓大家自主揀選。至於Darion EV的額定功率輸出是70kW，每年牌費只需$1,500。

  • 五菱Darion EV規格
  • 傳動：69.2kWh磷酸鐵鋰電、前置馬達驅動
  • 馬力/扭力：150kW(約204ps) / 310Nm
  • 續航力：540km（CLTC）
  • 尺碼：4,910 x 1,870 x 1,770mm
  • 售價：$258,800（「一換一」早鳥優惠）
  • 查詢：Wuling HK / 6089 9653

