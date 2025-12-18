Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

超豪電動車勞斯萊斯Spectre Inspired by Primavera 「春天」限量版登場│全球7輛 香港1輛 車價968萬元

更新時間：17:16 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:16 2025-12-18 HKT

勞斯萊斯(Rolls-Royce)香港代理今天(12月18日)中午，在灣仔皇后大道東胡忠大廈地下專店，發表全新Spectre Inspired by Primavera "Blossom" 別注版兩門純電跑車，配上專屬車身顏色及內外配飾，全球限量7輛，據知香港只此1輛，連稅售價968萬元，相比標準版Spectre貴約100萬元。  文、圖：DP

勞斯萊斯Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera香港登場│一式三款限量發行 Blossom「初櫻」版本香港1輛

全新勞斯萊斯Spectre Inspired by Primavera別注版，是以意大利語Primavera「春天」為名字和靈感，由旗下Bespoke部門特別製作的車型，有三種不同車身顏色配搭，包括Evanescent(珍珠白色)、Reverie(灰綠色)及今次見到的Blossom(粉紫色)。據代理透露，這系列特別版全球首位顧客來自香港，首輛Reverie月前已經交付。今次到港展出的Blossom是香港第2輛配額，不過Blossom版聽聞更加矜貴，因為全球只生產7輛，香港只此1輛。

勞斯萊斯Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera香港登場│內外襯以春櫻盛放圖案

勞斯萊斯Spectre Inspired by Primavera特別版規格跟標準版Spectre相同(詳見規格表)，機械沒有改動，只是加入大量內外專屬Bespoke配置，例如Blossom版特配名為Velvet Orchid Metallic銀底粉紫色車漆，配襯車身Forge Yellow黃色手繪線Coachline及櫻花圖案，23吋輪圈及煞車鉗也有相同黃色配飾。Grace White及Peony Pink白/紅雙色皮革車廂襯以Forge Yellow綑邊和縫線，也是此特別版的特色，座椅頭枕的櫻花刺繡，以及發光門檻銘牌等也是特別版標記。車廂另一話題是錶板Blackwood黑木飾片以鐳射刻上春櫻盛開的圖案。其餘像Starlight星光天花板及門板等，也是標準項目。雖然Spectre Inspired by Primavera "Blossom"版車價高達968萬元，相比標準版Spectre貴約100萬元，不過據代理透露如果訂購一輛Spectre再配上同等Bespoke額外配件，車價(連稅)遠超過1千萬元，所以選購這款特別版其實更為精明。

  • 勞斯萊斯Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera "Blossom"規格
  • 傳動：102kWh鋰電+前後馬達，四驅
  • 馬力/扭力：584ps/900Nm
  • 尺碼：5,453 x 2,080 x 1,559mm
  • 0至100km/h：4.5秒
  • 續航力：530km（WLTP）
  • 售價：$9,680,000起
  • 查詢：Rolls-Royce HK/2870 1692

