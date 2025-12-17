Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新房跑電動車萬事得Mazda 6e香港預覽│鐵定明年到港開售 78kWh單馬達後驅「一換一」意向價26萬起

汽車
萬事得(Mazda)香港代理於上周舉行的IMXpo 2025車展，首度展示全新Mazda 6e純電動四門跑房車，吸引大批車迷參觀查詢。好消息是新車落實明年中抵港交付，壞消息是車價視乎看明年3月底結束的電動私家「一換一」優惠計劃會否延長或變動。
文：DP　圖：MM

全新Mazda 6e香港預覽│品牌首輛純電動車 內地製造 最快明2026年中抵港發售

全新Mazda 6e已月前已在內地發售，是萬事得跟長安汽車合作研發的國產電動跑房車，引用了長安深藍Deepal的底盤及傳動系統，不過外形由日本萬事得設計。香港版規格已經落實，基本上跟英國右軚版相同，將會配用78kWh鋰電及單馬達後驅，輸出258ps馬力和320Nm扭力，0至100km/h加速7.5秒。WLTP續航力545km，10%至80%快速充電只需15分鐘。
    今次來港預覽為內地左軚版本，現場所見內外包裝非常Sporty，車長達4.92米、闊1.89米，軸距近2.9米。車廂裝潢比現行汽油版萬事得更新穎時尚，後排平地台腳位算很闊落。外形雖像四門房車，尾門實情是掀背格式，尾箱基本容量466公升，可擴展至1,074公升。至於最多人關心的車價問題，代理指如用現在電動私家車「一換一」估計在26多萬元水平，但一切要看明年3月後「一換一」計劃會否得到延續或改變。

  • Mazda 6e（香港版）規格
  • 傳動：78kWh鋰電+單馬達，後驅
  • 馬力/扭力：258ps/320Nm
  • 續航力：545km（WLTP）
  • 尺碼：4,921 x 1,890 x 1,491mm
  • 售價：未定
  • 查詢：3768 4888

